Путин попросил ЦБ и правительство проработать экосистему длинных денег

Президент напомнил, что в России пока нет нормативной базы для деятельности таких фондов. Для развития механизма, по его словам, нужно создать правила их работы. Вице-премьер Александр Новак, комментируя предложение, назвал ключевыми условиями привлечения долгосрочного капитала макроэкономическую стабильность, низкую инфляцию и устойчивый бюджет.