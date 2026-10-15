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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Экономика

Путин попросил ЦБ и правительство проработать экосистему длинных денег

Заместитель генерального директора HeadHunter Мария Комарова на форуме «Деловой России» предложила проработать идею развития фондов роста, а также стимулы со стороны регуляторов, которые позволят привлекать долгосрочный капитал. Президент Владимир Путин инициативу поддержал и призвал ЦБ и правительство подумать над ней.
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Владимир Путин счел правильной идею искать собственные источники финансирования. «Тем более что они у нас есть и используются неэффективно. Но действовать нужно крайне аккуратно»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Президент напомнил, что в России пока нет нормативной базы для деятельности таких фондов. Для развития механизма, по его словам, нужно создать правила их работы. Вице-премьер Александр Новак, комментируя предложение, назвал ключевыми условиями привлечения долгосрочного капитала макроэкономическую стабильность, низкую инфляцию и устойчивый бюджет.
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