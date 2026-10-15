Салли Руни прекратит продавать книги в Британии из-за поддержки Palestine Action
Ирландская писательница Салли Руни договорилась с издательством Faber, что ее книги больше не будут поставляться в розничные магазины Великобритании. Это связано с риском уголовного преследования из-за поддержки писательницей организации Palestine Action, которая признана в Британии террористической и запрещена. Об этом Салли Руни сообщила BBC.
«Я приложила все усилия, чтобы быть честной с общественностью относительно своих убеждений и намерений, и я полностью готова к последствиям»,— сказала Салли Руни. Как уточнили BBC в Faber, британское законодательство не позволяет издательству передавать Салли Руни доходы от продажи ее книг в стране. «Продавать произведения писателя и не иметь возможности передавать прибыль — это недопустимо для издателя»,— сказали в компании.
Электронные версии книг уже сняты с продажи в Великобритании, однако во многих магазинах остались бумажные экземпляры, пишет BBC. Салли Руни наиболее известна по романам «Разговоры с друзьями» и «Нормальные люди». За все время писательница продала более 6 млн книг по всему миру, в том числе 2,3 млн — в Британии.
Palestine Action была образована в 2020 году. Правительство Великобритании в 2025 году объявило организацию террористической. Поводом стал инцидент, когда активисты группировки облили красной краской военные самолеты королевских ВВС на авиабазе Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир.