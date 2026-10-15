Салли Руни прекратит продавать книги в Британии из-за поддержки Palestine Action

«Я приложила все усилия, чтобы быть честной с общественностью относительно своих убеждений и намерений, и я полностью готова к последствиям»,— сказала Салли Руни. Как уточнили BBC в Faber, британское законодательство не позволяет издательству передавать Салли Руни доходы от продажи ее книг в стране. «Продавать произведения писателя и не иметь возможности передавать прибыль — это недопустимо для издателя»,— сказали в компании.