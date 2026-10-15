Фонд немалого бизнеса от Альфа-банка совместно с Российской Премьер-Лигой запускает специальный проект для предпринимателей, которые развивают свой бизнес и интересуются футболом. Заявки в Фонд принимаются с 1 по 31 октября. Участники смогут получить возможность воспользоваться инструментами поддержки бизнеса и стать частью одного из главных футбольных событий сезона. Девять предпринимателей получат призы Фонда, а эксперты Фонда выберут одного победителя, который получит возможность масштабно рассказать о своем бизнесе: рекламная кампания компании пройдет на LED-бордах восьми стадионов в восьми городах России.