Корпоративные новости на “Ъ FM”
Фонд немалого бизнеса от Альфа-банка совместно с Российской Премьер-Лигой запускает специальный проект для предпринимателей, которые развивают свой бизнес и интересуются футболом. Заявки в Фонд принимаются с 1 по 31 октября. Участники смогут получить возможность воспользоваться инструментами поддержки бизнеса и стать частью одного из главных футбольных событий сезона. Девять предпринимателей получат призы Фонда, а эксперты Фонда выберут одного победителя, который получит возможность масштабно рассказать о своем бизнесе: рекламная кампания компании пройдет на LED-бордах восьми стадионов в восьми городах России.
Стоимость SpaceX может превысить $100 трлн (около 8,39 квадриллиона руб.) в течение следующих десяти лет. Об этом основатель компании Илон Маск написал в соцсети X. По его словам, это произойдет при условии, что удастся избежать крупной мировой войны.
Rockstar Games выпустила лаунч-трейлер GTA VI. Ролик опубликован на YouTube-канале компании. Выход игры на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на 19 ноября, дату выхода ПК-версии разработчик официально не объявлял. Предзаказы на игру открыли в июне, за первую неделю они принесли более $3 млрд.