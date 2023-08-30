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Коммерсантъ FM
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Богомаз сообщил о четвертом сбитом БПЛА над Брянском

Силами ПВО был сбит украинский БПЛА над Советским районом Брянска, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет.

«В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— написал господин Богомаз в Telegram.

Ранее сегодня, 30 августа, ночью губернатор уже сообщал о трех сбитых беспилотниках, тогда пострадавших и разрушений не было. В Брянской области на фоне военной операции на Украине введен повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

В общей сложности за прошедшую ночь было атаковано семь регионов. Также сообщалось о сбитых дронах в Калужской, Орловской, Рязанской областях, Севастополе и Подмосковье. Кроме того, БПЛА атаковали аэропорт в Псковской области и повредили, по данным МЧС, два самолета Ил-76.

Лаура Кеффер

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