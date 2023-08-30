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Коммерсантъ FM
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Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Калужской областью

Пресс-служба Минобороны сообщила, что над Калужской областью средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа.

По данным ведомства, дрон заметили и уничтожили около 02:00 мск 30 августа. Целью атаки беспилотника в ведомстве названы «объекты на территории Российской Федерации».

Ранее сообщалось во введении режима «Ковер» над Калужской областью. Он вводится при обнаружении в небе объектов, которые могут помешать движению самолетов.

В сообщении Минобороны не говорится о последствиях на земле после падения сбитого беспилотника. Власти Калужской области о происшествии не сообщали.

Этой ночью три беспилотника сбили в Брянской области, два — в Орловской. Кроме того, беспилотники атаковали псковский аэропорт. Он закрыт до четверга, 31 августа.

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