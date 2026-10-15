Доступ к «Яндекс Директу» восстановили после ударов БПЛА по дата-центрам

8 октября беспилотники ударили по дата-центру «Яндекса» в Рязанской области, на следующий день — в Калуге, 11 октября — во Владимире. Это привело к масштабным сбоям в сервисах компании — «Яндекс Go», «Почте», «Яндекс Пэй» и других. Сбои также наблюдались более чем у 10 сервисов арендаторов серверов компании, в том числе «Циана», некоторых застройщиков, дейтинг-сервиса Twinby и других.