Доступ к «Яндекс Директу» восстановили после ударов БПЛА по дата-центрам
«Яндекс» восстановил доступ к личному кабинету рекламной платформы «Директ» на сайте и в мобильном приложении. Об этом сообщила пресс-служба компании. Интерфейс был недоступен с 11 октября из-за ударов беспилотников по дата-центрам «Яндекса».
Функционал кабинета пока ограничен: данные статистики могут быть неполными, нельзя редактировать настройки, отдельные инструменты могут быть недоступны, предупредили в «Яндексе». Сейчас пользователи могут запускать созданные ранее кампании или останавливать активные, а также пополнять баланс.
«Повреждения нашей инфраструктуры могли повлиять на эффективность отдельных кампаний: автоматическим стратегиям нужно время, чтобы адаптироваться и вернуться к привычным показателям»,— отметил директор по продуктам и технологиям «Яндекс Рекламы» Алексей Штоколов. Сервисом «Яндекс Директ» пользуются более 630 тыс. рекламодателей, отмечается в пресс-релизе.
8 октября беспилотники ударили по дата-центру «Яндекса» в Рязанской области, на следующий день — в Калуге, 11 октября — во Владимире. Это привело к масштабным сбоям в сервисах компании — «Яндекс Go», «Почте», «Яндекс Пэй» и других. Сбои также наблюдались более чем у 10 сервисов арендаторов серверов компании, в том числе «Циана», некоторых застройщиков, дейтинг-сервиса Twinby и других.