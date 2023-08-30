Минобороны сообщило о сбитых БПЛА в Брянской и Орловской областях

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника самолетного типа над Брянской областью, еще один — над Орловской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области»,— сообщили в Минобороны.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, при атаке беспилотников никто не пострадал.

Также сегодня ночью был атакован беспилотниками аэропорт Пскова, об этом сообщал Псковский губернатор. По данным ТАСС, повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

Анастасия Ларина