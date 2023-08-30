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Коммерсантъ FM
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В Брянской области два беспилотника пытались атаковать телебашню

Над Брянской областью силы ПВО сбили два беспилотника, которые пытались атаковать телебашню. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. Ранее сегодня, 30 августа, губернатор уже сообщал о четырех сбитых беспилотниках, один из них был сбит над Советским районом Брянска.

«Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано»,— написал он в Telegram.

За прошедшую ночь беспилотники атаковали семь регионов. Также сообщалось о сбитых дронах в Калужской, Орловской, Рязанской областях, Севастополе и Подмосковье. Кроме того, БПЛА атаковали аэропорт в Псковской области и повредили, по данным МЧС, два самолета.

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