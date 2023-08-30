Минобороны: в Черном море самолет уничтожил четыре катера с украинскими военными

Сегодня ночью самолет морской авиации Черноморского Флота уничтожил четыре украинских военных катера, сообщили в Минобороны. В четырех катерах, по данным ведомства, находилась десантная группа из 50 украинских военнослужащих.

«30 августа около 00.00 мск самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены 4 быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек»,— сообщили в Минобороны.

Незадолго до этого Минобороны отчиталось о трех сбитых беспилотниках самолетного типа в Брянской области и одном — в Орловской области. В Пскове этой ночью беспилотники атаковали аэропорт (он является как гражданским, так и военным). Во Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за ограничений на полеты были задержаны 25 рейсов.

Анастасия Ларина