Главные новости за 17 — 21 июля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

До конца сезона самолеты из Саратова в Ереван будут летать чаще. Дополнительные рейсы запустят по вторникам: из Саратова вылет в 17:40, из Еревана — в 14:00.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отозвать выданные в Саратове разрешения на строительство. Политик полагает, что плотная многоэтажная застройка в Саратове может привести к проблемам (каким именно, не уточняется).

Волгоградская область вошла в рейтинг самых инновационных регионов России в АПК. Агрегированный показатель Волгоградской области составил 49,52%, это седьмое место в стране. Саратовская область в рейтинге на 23 месте (интегральная оценка 36,47%), а Астраханская — на 46-й строчке (21,19%).

Меры поддержки для технопарков разрабатывают в Саратовской области. Пока что в регионе нет ни одного такого объекта, но налоговые послабления предлагают хорошие. Эксперты считают, что одних их мало — нужно создать соответствующие условия. Тем временем пермские компании начали активно осваивать (можно даже сказать, создавать) рынок саратовских технопарков.

Волгоградский облсуд «скостил» сроки фигурантам дела об избиении после ссоры в родительском чате. Двое из троих отбывают наказание с сентября прошлого года. Основной — Арсен Мелконян — настаивал на невиновности других подсудимых. Избиение со смертельным исходом 41-летнего Романа Гребенюка произошло осенью 2020 года после ссоры в родительском чате с сестрой Арсена Мелконяна.

Волгоградец, зарегистрировав на подставных лиц шесть фиктивных коммерческих организаций, на протяжении нескольких лет занимался переводами и обналичиванием денег в интересах физических и юридических лиц.

Саратовские власти в середине лета закрыли солярий в Затоне для переустройства в пляж.

Не прошедшие на целевые места медики будут учиться за счет Саратовской области.

Саратовский губернатор встретился с президентом и предложил производить в регионе беспилотники. Роман Бусаргин перечислил Владимиру Путину основные заслуги области, попросил денег на дорасселение аварийного жилья и скоростные трамваи. Господин Бусаргин поблагодарил президента семь раз. Эксперты называют такого рода встречи ритуальным инструментом управления страной.

В Астраханскую область придет ульяновский дискаунтер «Победа». На конец лета — начало осени запланировано открытие первой точки. Ранее продсклады появились в Саратовской, Пензенской и Волгоградской областях. Местные власти настроены оптимистично. Эксперты отмечают: продсклады «Победы» могут заиметь в регионе больший успех, чем также планирующие зайти «Чижики».

Глава Камешкирского района Пензенской области осталась Ольга Белянина.

В Волгоградской области 14-летний подросток погиб в драке с 18-летним юношей. После удара в грудь мальчик потерял сознание и скончался до приезда медиков.

Саратовский губернатор Роман Бусаргин получил прокурорское представление за борьбу с наркотиками.

Астраханского бизнесмена подозревают в продаже аптекам просроченных тестов на коронавирус.

Власти Волгоградской области сменили регоператора. Компания приступит к работе 1 августа. Статус на безальтернативной, но временной основе отдали компании из группы «Чистый город», конфликтующей с прежним регоператором «Ситиматик-Волгоград». Экс-оператор расторжение соглашения считает неправомерным и намерен оспорить в суде. Новый — уже представил планы. Нормализация работы отрасли в любом случае будет оплачена за счет роста тарифов.

В Пензенской области для плановой госпитализации необходима справка об отсутствии кори.

Суд лишит мать саратовского экс-депутата Сергея Курихина земельного участка с построенным домом. Надежду Шиловскую признали виновной в мошенничестве. По версии следствия, 10 лет назад женщина выкупила у Саратовского района до этого арендованный земельный участок в поселке Волжский Прайд без торгов и по «льготной» стоимости — основанием послужило возведение там дома. Обвинение настаивает на незаконности сделки.

Шесть партий поборются за депутатские кресла в Камышине Волгоградской области.

В Саратове закрывают один из основных трамвайных маршрутов, №3, на реконструкцию путей для скоростного трамвая.

Башмаковский район Пензенской области вновь возглавила Тамара Павлуткина. Белинский район — Сергей Сорокин.

При проверке поставок в школы Саратова нашли многомиллионные нарушения. Счетная палата и прокуратура обратили внимание на ситуацию только после нескольких запросов депутата облдумы. Более полугода в городской полиции отказывались видеть в происходящем состав преступления — раскрыть глаза помогли в прокуратуре. Эксперты отмечают, что подобное случается часто и во всех регионах РФ. Это связано, в числе прочего, с отсутствием четких критериев ценообразования, которые должны быть прописаны на федеральном уровне.

Волгоградский суд удовлетворил коллективный иск против «Концессий водоснабжения». Горожане требовали от компании компенсацию морального вреда. Ущерб истцам нанесла знаменитая авария на канализационном коллекторе, случившаяся в октябре прошлого года. Тогда почти на пять дней без воды остались около 200 тыс. человек. Эксперты отмечают: шанс компенсировать вред есть и у остальных пострадавших от аварии.

Вячеслав Володин ждет от саратовцев предложения по реконструкции железнодорожного вокзала. Председатель ГД уточнил, что проведет совещание по обозначенному вопросу в ближайшую региональную неделю.

Верховный суд возложил на государство ответственность за «опоздавших» в реестр обманутых участников строительства. Юристы «Фонда развития территорий» настаивали, что участники строительства ЖК «Пляж» в Энгельсе Саратовской области не имеют права на жилье несмотря на то, что сроки закрытия реестра они пропустили по вине аккредитованного фондом конкурсного управляющего. Эксперты полагают, что определение ВС РФ упорядочит судебную практику по всей стране.

Министру культуры Саратовской области Наталии Щелкановой грозят административные штрафы. Счетная палата Саратовской области нашла в подведомственных учреждениях множество нарушений.

В Пензенской области ввели стипендии для детей-сирот. Учащиеся-очники «в течение всего периода прохождения обучения по программам переподготовки рабочих и служащих» будут получать ежемесячную государственную социальную стипендию, а также выплаты на покупку учебников и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии.

Гендиректора астраханской фирмы будут судить за невыплату работникам 4,2 миллиона.

Дарья Васенина

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