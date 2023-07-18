Саратов идет в технопарк

На заседание Саратовской областной думы вынесли три законопроекта губернатора Романа Бусаргина о технопарках и налоговых льготах для них. Такие шаги предпринимают после подписания президентом Владимиром Путиным закона о поддержке технопарков в сфере высоких технологий. Региональные власти рассчитывают позднее наполнить «рамочные» законы и отмечают, что пока в области ни одного технопарка нет. Эксперты отмечают: для привлечения инвесторов потребуются не только налоговые послабления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В саратовские технопарки пригласили пермские предприятия

Фото: пресс-служба Правительства НСО В саратовские технопарки пригласили пермские предприятия

Фото: пресс-служба Правительства НСО

В первом законопроекте технопарк определяется как управляемая управляющей компанией технопарка (УКТ) «совокупность объектов технологической инфраструктуры» в частной собственности, региона или муниципального образования (земля, офисы, лаборатории, цеха), предназначенная для работы юрлиц, ИП и самозанятых в сфере высоких технологий, инноваций, научно-технического и производственного предпри­нимательства.

Целями создания технопарков называют обеспечение благоприятных условий для развития их резидентов и переход самозанятых в категорию малого и среднего предпринимательства. Создать технопарк смогут владельцы или пользователи имущественного комплекса, на базе которого предполагается возведение ­объекта.

Для получения статуса технопарка необходимо соблюдение нескольких условий: площадь помещений не менее 5 тыс. кв. м, земли — не менее 1 га; не менее 70% арендопригодных площадей должны быть предназначены для обрабатывающих производств, научных исследований и разработок и т.д. На территории технопарка должен находиться хотя бы один объект технологической инфраструктуры. Статусы «технопарк» и «управляющая компания технопарка» предполагают присваивать одновременно сроком на пять лет. Предполагается, что стать резидентом можно будет также через уполномоченный орган исполнительной власти по заявке от УКТ.

Второй законопроект, «О внесении изменений в ЗСО „О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций“», предлагает введение следующих льгот для УК и резидентов технопарков — промышленных, индустриальных и в сфере высоких технологий: снижение взимаемой по ставке 2% от кадастровой стоимости. «Кроме того, льготы в виде пониженных ставок 1,1% заменяются на снижение налога до размера 50% от суммы налога по ставке 2,2% (налог на имущество организаций. — «Ъ»)»,— говорится в опубликованной на сайте облдумы пояснительной ­записке.

Третий законопроект, внесение изменений в ЗСО «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков», устанавливает для УКТ и резидентов технопарков с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года налоговую ставку с базой «доходы» — 2% вместо 6%, с базой «доходы минус расходы» — 7,5% вместо 15%.

«Принимаемые меры поддержки направлены на различные предприятия, как крупный бизнес, так и МСП, начинающих предпринимателей. Это их развитие, а для региона — создание новых рабочих мест, улучшение инвестиционной привлекательности»,— объяснил председатель профильного комитета Саратовской облдумы, руководитель региональной Торговопромышленной палаты (ТПП) Алексей Антонов (ЕР). Он уточнил «Ъ», что между регионами «идет бешеная конкуренция за резидентов, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы у нас эти законы начали работать как можно быстрее. Главная задача — привлечь наиболее интересные для региона компании. Как руководитель региональной ТПП, после принятия закона я намерен рассказывать о нем потенциальным ­резидентам».

Господин Антонов уточнил, что к получению аккредитации в регионе готовится сегодня один технопарк, «есть уже работающий индустриальный парк». Дополнением к ним являются и три экономические зоны: завод «Контакт», энгельсский «Сигнал» и строящийся центр обработки данных «Сбера» в ­Балакове.

В пресс-службе регионального мининвеста «Ъ» уточнили, что к аккредитации готовится частный технопарк возле здания правительства в Саратове. По проекту АО «ЭР-Телеком Холдинг» при участии технопарка Morion Digital и ООО «Пан Сити Групп» (все организации из Перми), объект появится в доме с портретом Олега Янковского.

«Законопроект „О технопарках“ устанавливает требования к технопаркам для присвоения им регионального статуса. Это позволит в дальнейшем оказывать региональные меры господдержки технопаркам, не соответствующим требованиям Минпромторга России»,— сообщили в ­ведомстве.

Член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев объяснил, что технопарки представляют площадку, где размещено высокотехнологичное производство с сопутствующей инфраструктурой — коммунальной, транспортной, технологической: «Как правило, у такой площадки есть якорное предприятие-инвестор, на котором и держится технопарк. В случае с Саратовской областью законопроекты были подготовлены под уже готовый технопарк Almaz Digital, созданный на территории особой экономической зоны ­„Алмаз“».

«Насколько мне известно, до 2022 года технопарк уже был — там работали „дочки“ „Росэлектроники“ (входит в „Ростех“). В 2021 году наработки резидентов презентовали премьер-министру Михаилу Мишустину. Площадка была заточена под госкомпании, в проект планировала войти „Почта России“»,— рассказал господин Тортев. Он отметил, что после 2022 года для «Ростеха» собственный технопарк стал неликвидным активом, но в технопарке осталось пермское АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Дмитрий Тортев уточнил, что к созданию Almaz Digital «ЭР-Телеком» привлек директора пермского Morion Digital Оскара Ягафарова, который занимается сегодня аналогичным проектом для Омска. По данным эксперта, в Саратове с большей долей вероятности сосредоточится производство компьютеров, бытовой электроники, измерительных приборов, медицинской и коммуникационной техники. По данным эксперта, у «ЭР-Телеком Холдинг» есть подтвержденная договоренность только с одним резидентом. Остальные 12–15 компаний пока не подтвердили свое ­участие.

Президент Ассоциации юристов онлайн-бизнеса, юрист Елена Федорук считает, что сами по себе льготы не работают. «Сильный технопарк должен иметь подразделения, которые занимаются техноброкерством. Опыт инновационных организаций с развитыми процессами коммерциализации интеллектуальной собственности в данном процессе, возможно, пригодился бы даже больше, чем налоговые послабления»,— резюмировала собеседница «Ъ».

Дарья Васенина