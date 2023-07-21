Гендиректора астраханской фирмы будут судить за невыплату работникам 4,2 миллиона

Следователи Трусовского района Астрахани закончили расследование дела о полной невыплате зарплаты на протяжении более чем двух месяцев (ч. 2 ст. 145 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, обвиняемый, будучи гендиректором компании, занимающейся сдачей недвижимости в аренду, больше двух месяцев не платил зарплаты 54-м работникам. Сумма невыплаченного превысила 4,2 млн руб.

«При этом на расчетных счетах и в кассе организации имелись необходимые средства для погашения задолженности», — говорится в релизе.

В рамках расследования работникам организации выплатили зарплаты. Материалы СКР и обвинительное заключение прокуратуры передали в суд.

Дарья Васенина

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