Семь благодарностей, три просьбы

Президент России Владимир Путин принял губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. В ходе встречи господин Бусаргин перечислил основные заслуги региона, попросил денег на расселение аварийного жилья и скоростные трамваи, а также предложил производить в Саратове беспилотники. Согласно стенограмме разговора, глава региона поблагодарил главу государства семь раз. Эксперты называют такого рода встречи ритуальным инструментом управления страной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Бусаргин отчитался перед президентом об успехах Саратовской области

Фото: пресс-служба президента Роман Бусаргин отчитался перед президентом об успехах Саратовской области

Фото: пресс-служба президента

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмму беседы привели в пресс-службе главы государства.

В начале встречи Роман Бусаргин поблагодарил президента за «оказанное доверие» — в мае прошлого года господин Бусаргин занял пост главы региона с пометкой «врио» как раз после дистанционной встречи с президентом. Перечисляя успехи Саратовской области, губернатор начал с пятого места по валовому сбору урожая и первого места по сбору подсолнечника, которые занял регион. По мнению господина Бусаргина, «промышленность также отработала достаточно хорошо» — индекс промышленного производства составил 103,5%.

Роман Бусаргин упомянул, что почти 16% серной кислоты и 12,5% удобрений производится именно в субъекте под его руководством. «Это ключевые направления, по которым работаем»,— резюмировал губернатор. В производстве серной кислоты и удобрений в регионе участвуют активы компании «Фос­агро». Модернизацию химического завода в Балакове компания закончила еще в 2018 ­году.

Господин Бусаргин рассказал президенту о других балаковских проектах — модернизации металлургического завода и создании центра обработки данных Сбербанка. Количество потребляемой последним электроэнергии, по словам главы региона, сопоставимо с потреблением города Балаково.

Рассказ о строительстве нового моста через Волгу саратовский губернатор также открыл словами благодарности. «1200 тысяч человек (задействованных на работах. — «Ъ») — для нас это совершенно новое экономическое развитие»,— оценил губернатор масштаб строительства и добавил, что проектные работы уже ведутся.

В прошлом году, по словам губернатора, региону удалось заместить импорт 37 видов товаров, «12 из которых — в авиационной и радиоэлектронной промышленности». Господин Бусаргин сообщил Владимиру Путину, что в регионе 33 предприятия ОПК из 74 заняты радиоэлектронной промышленностью и авиационными системами; имеется и профильная база в вузах. В связи с этим губернатор попросил президента поддержать идею создания в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем.

«Хорошо»,— приводит реакцию президента Kremlin.ru.

Саратовский губернатор отчитался и о работе национальных проектов: по его словам, в прошлом году «удалось добиться того, что 77% детей от 5 до 18 лет охвачены допобразованием»; а также упомянул строительство онкологического и туберкулезного диспансеров в Саратове. По словам господина Бусаргина, общий объем федеральных средств, который регион осваивает в рамках выполнения национальных проектов, составляет порядка 60 млрд руб.

Отдельно губернатор остановился на программе расселения аварийного жилья. Господин Бусаргин привел данные на 1 января 2022 года: тогда, по его словам, насчитывалось 30 тыс. «аварийников», проживающих в 911 подлежащих сносу домах. По словам главы региона, речь идет о 600 тыс. квадратных метров, или о 7% от общего жилого фонда Саратовской области.

Роман Бусаргин поблагодарил Владимира Путина за соглашение, в рамках которого регион в этом году дополнительно расселит 7,5 тыс. человек из 202 многоквартирных ­домов.

«У меня осталось всего лишь пять домов, которые не попали в программу. Они после 1 января 2022 года были признаны аварийными. По условиям программы [эти объекты] не попадают и могут реализоваться только по вашему поручению в рамках целевого финансирования»,— приводит просьбу губернатора пресс-служба президента. Нерасселение этих домов стало причиной возбуждения уголовного дела о злоупотреблении ­полномочиями.

Господин Бусаргин упомянул, что «крупнейшее значение для Саратова» имеет проект создания скоростного трамвая. По словам главы региона, модернизация инфраструктуры уже оценена в 17 млрд руб.; однако 8 млрд на новый подвижной состав пришлось попросить у президента: «Тот парк, который есть, 196 единиц, на сегодняшний момент полностью себя исчерпал. Хотел бы попросить вашей поддержки в рамках трехгодичного цикла с учетом большого ­финансирования».

«Посмотрим, Роман Викторович»,— ответил Владимир Путин.

Всего за время встречи Роман Бусаргин поблагодарил президента семь раз.

Встречу президента с губернатором следует считать необходимым в актуальной модели управления Россией ритуалом, уверен политолог Александр Пантелеев: «Это средство управления жизнью в любом субъекте федерации. Губернаторам это помогает настроиться на то, что требует президент. Насколько я знаю, когда происходят такие встречи губернатора с президентом, довольно часто президент знает больше, чем губернатор. Такие встречи носят во многом ритуальный характер. Ритуал является одной из форм организационной культуры, управления. Это один из способов посмотреть, как ведет себя собеседник, как отвечает». По словам собеседника «Ъ», просить денег у президента тоже стало традицией: «Раз пришел, отчитайся и попроси что-нибудь. Тем более что возможности президента как распорядителя бюджета очень велики».

Никита Маркелов