Спикер Госдумы ждет от саратовцев предложения по реконструкции железнодорожного вокзала

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил жителям Саратова поучаствовать в реконструкции железнодорожного вокзала. Заявление опубликовали в Telegram-канале местных сторонников политика.

Господин Володин уточнил, что проведет совещание по обозначенному вопросу в ближайшую региональную неделю.

«Необходим ремонт, реконструкция. Надо продумать все, начиная от парковки, от подходов к железнодорожному вокзалу», — сказал депутат.

Предложения и пожелания от горожан принимают в комментариях под постами в Telegram-канале «Володин Саратов».

Дарья Васенина

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