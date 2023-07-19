Мусорная война уперлась в тариф

Администрация Волгоградской области официально сообщила о том, что регион заключил договор с новым оператором по обращению с ТКО.Статус на безальтернативной, но временной основе отдали компании из группы «Чистый город», конфликтующей с прежним регоператором «Ситиматик-Волгоград». Экс-оператор расторжение соглашения считает неправомерным и намерен оспорить в суде. Новый оператор уже представил планы своей деятельности. Нормализация работы отрасли в регионе в любом случае будет оплачена за счет роста тарифов, правда, временный оператор конкретные планы по этому вопросу не афиширует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный директор ООО «Экоцентр» и представитель компании в Волгоградской области рассказали, как компания планирует справиться с ролью регоператора

Фото: Ярослав Малых, Коммерсантъ Исполнительный директор ООО «Экоцентр» и представитель компании в Волгоградской области рассказали, как компания планирует справиться с ролью регоператора

Фото: Ярослав Малых, Коммерсантъ

Накануне власти Волгоградской области сообщили, что ООО «Экоцентр» (входит в группу «Чистый город») получило статус временного регионального оператора по обращению с отходами взамен ООО «Ситиматик-Волгоград».

Соответствующий приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии был подписан днем ранее. Сообщается, что временный статус новый оператор получил на срок не больше года — до проведения нового конкурса. По сведениям «Ъ», власти планируют организовать его через полгода. Именно такие сроки накануне назвал участникам областного экосовета председатель облкомприроды Алексей Сивокоз. Заседание совета прошло без приглашения СМИ, в отличие от предыдущего, на котором губернатор Андрей Бочаров и сообщил о решении расстаться с компанией, «которая не справляется с обязанностями», то есть с «Сити­матиком».

По словам источника «Ъ» в Экосовете, никаких других принципиальных вопросов не обсуждалось: «Сивокоз просто доложил ситуацию». В сообщении пресс-службы облдумы приведены слова председателя экосовета и одновременно профильного комитета областного заксобрания Ирины Соловьевой. «Хочу обратить внимание, что сейчас далеко не все предприниматели заключили договоры на вывоз мусора. Новому региональному оператору предстоит активизировать этот процесс, чтобы пресечь обращения к нелегальным перевозчикам отходов и образование несанкционированных свалок. Также важно усилить разъяснительную работу с жителями о важности раздельного сбора»,— сказала госпожа ­Соловьева.

Фактически одновременно о тех же проблемах и своей готовности их оперативно решить заявили представители нового оператора. Коммерческий директор ООО «Экоцентр» Владимир Шило, представленный как руководитель Волгоградского филиала (пока не существует, по открытым данным), рассказал о том, что в Волгограде уже создан оперативный штаб компании, а в ближайшее время будут открыты пять абонентских отделов. Для устранения образовавшихся мусорных завалов «Экоцентр» планирует «экстренно» задействовать до 2 тыс. сотрудников. Для удобства работы с потребителями в колл-центре компании будут работать настоящие операторы, а не роботы. Господин Шило обратил внимание на то, что «Ситиматик» не передал сменщику данные по нормативам вывоза и разрешительной документации на установку контейнеров по договорам с юрлицами, и для избежания неразберихи юрлицам лучше самим обратиться в офисы оператора за уточнением параметров новых ­договоров.

Член областного штаба ОНФ Константин Глушенок, прогнозировавший, что коллапс в отрасли придется «резко решать» волевым усилием областным властям, отмечает, что у экс-оператора действительно была проблема в работе с абонентами. «Они, насколько я знаю, в принципе не располагали достаточно качественными базами, были существенные проблемы во взаимодействии с муниципалитетами»,— отметил общественник.

• ООО «Экоцентр» работает регоператором в Астраханской области и республике Адыгея, а также на части территорий Ростовской области и Краснодарского края. В 2022 году компания получила выручку 3,715 млрд руб. (рост год к году 3,5%) и чистую прибыль 1,29 млн.

Компания входит в ГК «Чистый город», у которой в Волгоградской области четыре мусоросортировочных комплекса и четыре полигона для захоронения ТКО. По словам исполнительного директора «Экоцентра» Алены Устиновой, строить новые полигоны компания не планирует, потому что это приведет к резкому повышению тарифов. При этом госпожа Устинова не ответила прямо на вопрос о необходимой валовой выручке (НВВ), на которую рассчитывает оператор. «Мы приступили к анализу логистики, наличию площадок временного накопления. Выстраиваем маршруты,— уточнила топ-менеджер.— Естественно, до 1 июля тариф не изменится, а далее мы уже будем анализировать и подавать заявку». «Тарифный орган в Волгоградской области очень объективен и включает в тариф только экономически обоснованные расходы»,— добавила она.

Именно на несправедливое занижение тарифа ссылается «Ситиматик-Волгоград». По версии компании, из-за этого они накопили почти 0,5 млрд руб задолженности за полигоны, после чего облкомприроды и расторг договор. Компания сообщила, что будет оспаривать решение чиновников в суде. «Размер задолженности компании, подтвержденный вступившими в законную силу судебными актами, никогда не превышал двенадцатую часть НВВ, и таким образом не дает оснований для лишения статуса регионального оператора по финансовому признаку»,— утверждает «Ситиматик». Экс-оператор ранее указывал, что имеет в виду долги перед отдельными операторами по обработке и захоронению, а не перед «группой формально не связанных юридических лиц».

На 2022 год регоператор предлагал увеличить тариф сразу более чем в два раза, при том что заявленный объем обработанных отходов снижался на 8%. Управление региональных тарифов утвердило, наоборот, снижение тарифа на 6,5%. Оператор пытался оспорить это в суде, однако иск сами же отозвали.

Сейчас же «Ситиматик» утверждает, что 14 июля ФАС «вынесла окончательное решение, обязывающее органы исполнительной власти Волгоградской области пересмотреть тариф региональному оператору в сторону увеличения начиная с 2021 года». В базе опубликованных документов антимонопольной службы таких решений нет.

Собеседники, знакомые с ситуацией в отрасли, уверены, что новый оператор будет отстаивать повышение НВВ минимум на треть. Впрочем, для этого нужно еще выиграть конкурс, а до 1 июля 2023 года тарифы останутся на действующем уровне.

Ярослав Малых