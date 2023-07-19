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Коммерсантъ FM
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Астраханского бизнесмена подозревают в продаже аптекам просроченных тестов на коронавирус

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области завел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на директора фирмы по оптовой торговле фармацевтической продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие полагает, что в период с февраля по март 2021 года подозреваемый вместе с некими неустановленными лицами изготовил маркировочные наклейки на наборы реагентов для выявления коронавируса, срок годности которых подходил к концу. Вместо апреля того года на наборы нанесли сведения об истечении срока в декабре.

Затем директор фирмы продал указанные наборы астраханским аптекам. Ущерб министерству здравоохранения Астраханской области оценили более чем в 35 млн руб.

Преступника вычислили сотрудники регионального СКР во взаимодействии с УФСБ и ГУ МВД по Астраханской области. Расследование продолжается. Правоохранители принимают меры по возмещению ущерба.

Дарья Васенина

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