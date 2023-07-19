В Пензенской области для плановой госпитализации необходима справка об отсутствии кори

Пензенские больнице теперь будут спрашивать справки об отсутствии кори у пациентов. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения региона.

По словам чиновников, справка выдаётся в поликлинике по месту жительства не ранее, чем за 3 дня до плановой госпитализации. Данная мера касается привитых от кори лиц; остальным, чтобы лечь в больницу, придется либо пройти вакцинацию, либо принести справку о перенесенной болезни.

По словам чиновников, справкой необходимо подтвердить отсутствие кори и у близких, чтобы исключить контакты с больными.

Экстренную госпитализацию продолжают осуществлять в прежнем порядке.

Дарья Васенина