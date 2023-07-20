Шесть партий поборются за депутатские кресла в Камышине

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) по г. Камышин Волгоградской области завершила прием документов от желающих баллотироваться в депутаты городской думы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Документы на заверение представили шесть партий: ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», «Единая Россия», КПРФ, «Партия пенсионеров». Два кандидата являются самовыдвиженцами. два кандидата участвуют в выборах в порядке самовыдвижения. ТИК заверила списки.

Теперь кандидатам, выдвинутым политическими партиями по одномандатным округам, предстоит завершить выдвижение до 18 часов 23 июля. Регистрация остальных продлиться до 18 часов 31 июля.

Выборы в Камышинскую городскую думу пройдут 8, 9 и 10 сентября. 14 депутатов изберут по единому избирательному округу, 11 — по одномандатным.

Дарья Васенина