Саратовский губернатор получил прокурорское представление за борьбу с наркотиками

В Саратовской области после проверки прокуратуры 20 граждан привлечены к ответственности за уклонение от принудительного лечения наркомании. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре посчитали, что за первое полугоде 2023 года число лиц с диагнозом «наркомания» сократилось на 3%. На учет встали 98 потребителей, снялись с учета 147.

Проверка антинаркотической деятельности органов показала, что сотрудники отдела полиции № 1 Саратова не устанавливали места нахождения граждан, подлежащих принудительному лечению. Органы пропустили семерых потребителей, которые игнорируют соответствующие решения суда; а также не поставили на учет родителей несовершеннолетних потребителей. Прокуратура Волжского района Саратова внесла руководителю структурного подразделения представление.

По результатам проверок районных прокуратур завели три уголовных дела о склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков (ст. 230 УК РФ).

Прокуратура внесла представление губернатору региона — председателю антинаркотической комиссии Роману Бусаргину.

Дарья Васенина