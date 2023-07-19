«Победа» не за горами

Ульяновская сеть магазинов сниженных цен «Победа» продолжает продвижение на юг. На конец лета — начало осени запланировано открытие первой точки в Астраханской области. Ранее дискаунтеры появились в Саратовской, Пензенской и Волгоградской областях. Местные власти настроены оптимистично. Эксперты отмечают, что продсклады «Победы» могут заиметь в регионе больший успех, чем также планирующие зайти «Чижики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие в Астраханской области стало возможным после создания логистического центра в Волгограде

Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ Открытие в Астраханской области стало возможным после создания логистического центра в Волгограде

Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Астраханские СМИ растиражировали отрывок из интервью с генеральным директором ТС «Победа» Даниилом Сикачиной, в котором он говорит о перспективах на юге: «В прошлом году начал работу логистический центр в Волгограде, что позволяет активно развивать сеть в Волгоградской, Астраханской и Саратовской областях».

«Ъ» обратился в пресс-службу компании, где объяснили, что четкой конкретики пока нет, но планы по расширению действительно имеются. Первую «Победу» откроют в конце августа — начале сентября этого года, пока что в Ахтубинске Астраханской области. Выбор места продиктован логистическими мотивами: от Волгограда, где расположен логоцентр, до Ахтубинска — 153 км, а до Астрахани — 428 км.

На сайте торговой сети указано, что в «Победе» реализуют продукты питания, товары для домашнего хозяйства и отдельные категории промышленных товаров в низком и среднем ценовых сегментах.

Первый магазин сети «Победа» открылся восемь лет назад. В том же 2015 году точки появились уже в четырех регионах Приволжского федерального округа (ПФО), в 2019 открылся сотый магазин. Первая «Победа» в Южном федеральном округе (ЮФО) открылась в 2020 году. В 2021-м появились 123 новые точки, в 2022-м — еще 164 и два логистических центра. 3 июля этого года в стране стало 500 «Побед».

Сегодня ТС представлена в 29 регионах РФ (ПФО — 13, ЮФО — 4, Центральный ФО — 11, Северо-Кавказский ФО — 1). Продовольственные склады открыты в 287 населенных пунктах.

«В ближайшее время мы первые среди дискаунтеров полностью автоматизируем процесс открытия новых магазинов: от поиска объектов до непосредственно открытия. Уже разработана единая система, которая позволит скоординировать работу всех служб на каждом на этапе и контролировать процесс в режиме онлайн. Благодаря внедрению этого решения мы ускорим процесс поиска и согласования объекта в два раза»,— заявил господин Сикачина, уточнив, что в ближайших планах развитие в новых регионах присутствия и адаптация формата для повышения конкурентоспособности.

Заместитель председателя комитета по экономике и инвестиционной политике думы Астраханской области Андрей Маркин считает, что у новой сети есть все шансы на успех в регионе, если она сможет предложить оригинальный ассортимент и высокое качество при сохранении низкой цены.

«Я, как депутат и астраханец, смотрю на все подобные вещи с точки зрения простого человека, своего земляка. Очень хорошо, что где-то есть бизнес, который развивается. У нас, когда рынок насыщен, это конкуренция — она в регионе на достаточно хорошем уровне. Мне кажется, что принципиально важно, чтобы открытие новых дискаунтеров сказалось на уровне жизни благосостояния астраханцев»,— сказал «Ъ» господин Маркин.

Парламентарий вспомнил иностранную практику, когда дискаунтеры работают только в определенные временные промежутки, «потому что местным предпринимателям тоже надо давать возможность торговать». Андрей Маркин считает, что развитие крупных ТС могло бы соседствовать с возрождением «лавочек возле дома, где продавец лично отвечает за качество перед знакомыми-покупателями».

Независимый эксперт по ретейлу Михаил Лачугин считает, что после Ахтубинска «Победа» направится в сторону Астрахани, поскольку там расположен наиболее интересный рынок сбыта. «Наверное, они будут стараться сделать это максимально оперативно, чтобы опередить своих возможных потенциальных конкурентов в лице „Чижика“ и дискаунтеров от „Магнита“»,— предположил господин Лачугин, уточнив, что до конца года «Победы» могут уже дойти до Атрахани.

Эксперт рассказал, что «люди эти магазины очень любят». Он отметил клиентоориентированность сети, которая выражается во многих аспектах вплоть до рекламы, главная героиня которой сегодня — «классическая российская домо­хозяйка».

Ассортимент «Победы» господин Лачугин назвал достаточно интересным для дискаунтера: «Хорошо проработан, есть определенная стабильность, что тоже выгодно отличает от того же „Светофора“, где сегодня одно, а завтра другое». Бизнес-модель «Победы» в силу стабильности выбора эксперт сравнил с ­«Чижиком».

«Если они так будут расти, то перегонят и „Чижики“, и „Светофоры“»,— резюмировал Михаил ­Лачугин.

Дарья Васенина