Спикер Госдумы предложил отозвать выданные в Саратове разрешения на строительство

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время рабочего визита в Саратов раскритиковал существующий в регионе механизм выдачи разрешений на строительство. Его слова приводят в своем Telegram-канале саратовские сторонники политика.

Господин Володин полагает, что плотная многоэтажная застройка в Саратове может привести к проблемам (каким именно, не уточняется). Спикер нижней палаты российского парламента призвал региональные власти провести ревизию и выяснить, какие разрешения на строительство выдали недавно.

Вячеслав Володин отметил, что саратовские чиновники могли бы позаимствовать опыт московских коллег, которые при возведении МКД проводят общественные слушания, где отдельно обсуждают параметры каждого этажа.

Дарья Васенина