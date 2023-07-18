Волгоградца подозревают в незаконной банковской деятельности

СУ СКР по Волгоградской области занялось уголовным делом о незаконном образовании юрлица (ч.1 ст.173.1 УК РФ) и незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, ныне 40-летний житель Волгограда в период с 2017 по 2022 гг., зарегистрировав на подставных лиц шесть фиктивных коммерческих организаций, занимался переводами и обналичиванием денег в интересах физических и юридических лиц за оговоренное вознаграждение. В налоговую мужчина отправлял недостоверные сведения. Таким образом волгоградец, полагают в СКР, получил более 14 млн руб.

Преступную деятельность пресекли сотрудники следственного управления и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области. Расследование продолжается.

Дарья Васенина