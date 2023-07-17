Волгоградская область вошла в рейтинг самых инновационных регионов России в АПК

Волгоградская область вошла в ТОП-10 в рейтинге инновационности регионов РФ в агропромышленном комплексе по версии АО «Россельхозбанк» и «Сколково», сообщает пресс-служба РСХБ.

При составлении рейтинга использовались данные из открытых источников и опросы представителей отрасли. Показатели объеденены в три группы: «Инновации», «Меры поддержки отрасли» и «Производственная деятельность». Ранжирование регионов в итоговом рейтинге производилось по максимальному значению рассчитанного агрегированного индекса.

Агрегированный показатель Волгоградской области составил 49,52%, это 7 место в стране.

Лидируют в рейтинге Московская область, Татарстан и Кубань.

В Волгоградской области отмечен высокий вклад показателя группы «Меры поддержки отрасли» — 46,86%.

Вклад группы «Инновации» составители рейтинга оценили в 20,7%, а группы «Производственная деятельность» — 32,43%.

Напомним, по данным Минсельхоза РФ в этом году на развитие АПК Волгоградской области в федеральном бюджете предусмотрены субсидии в размере 3,431 млн руб. (второе место в ЮФО после Краснодарского края). Запланировано также софинансирование из бюджета Волгоградской области в размере 299,5 млн руб.

Саратовская область в рейтинге на 23 месте (интегральная оценка 36,47%), а Астраханская на 46-й строчке (21,19%).

Ярослав Малых