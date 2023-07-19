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В Волгоградской области с 1 августа начнет работу временный оператор по ТКО

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области сообщил о заключении договора с ООО «ЭкоЦентр» (входит в группу «Чистый город»). Компании дали статус временного регионального оператора по обращению с отходами взамен ООО «Ситиматик-Волгоград», договор с которым расторгнули по инициативе комитета.

Процесс расторжения операторского договора запустил губернатор области Андрей Бочаров, 12 июня резко высказавшийся о «провалах» в работе «Ситиматика» и потребовавший от подчиненных найти «нестандартные и жесткие решения».

Согласно приказу облкомприроды, ООО «Экоцентр» наделен полномочиями регоператора до проведения нового конкурса. Уточняется, что срок временного статуса не может превысить год.

Представители нового оператора встретились с волгоградскими журналистам, дав пояснения по подготовке к работе в новой роли. Юридическим лицам придется перезаключать договор по обращению с ТКО, а для физлиц ничего не изменится — для них действует формат публичной оферты. При этом, подчеркнул на брифинге коммерческий директор ООО «Экоцентр» Владимир Шило, все накопленные долги перед прежним оператором остаются у абонентов. Для их урегулирования или уточнения других вопросов он рекомендовал обращаться в клиентские офисы компании, которых будет не меньше пяти, а также в колл-центр.

Представители временного оператора заявили, что готовы начать работу по ликвидации коллапса с вывозом мусора, для чего привлекут до 2 тыс. сотрудников и дополнительно завезут около 100 единиц спецтехники.

Ярослав Малых

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