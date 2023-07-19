Изгнание из прайда

В Саратове суд признал виновной в мошенничестве мать экс-депутата Саратовской облдумы Сергея Курихина Надежду Шиловскую. По версии следствия, 10 лет назад женщина выкупила у Саратовского района до этого арендованный земельный участок в поселке Волжский Прайд без торгов и по «льготной» стоимости — основанием послужило возведение там дома. Обвинение настаивает на незаконности сделки, опираясь на данные МВД, согласно которым здание зарегистрировали на два года позже. В суде представили снимки со спутников, на которых зафиксировано наличие на момент продажи на спорном участке дома. В связи с истечением срока давности госпожу Шиловскую освободили от наказания. Адвокат обсуждает апелляцию с клиентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приговор в отношении Надежды Шиловской в законную силу пока не вступил

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Приговор в отношении Надежды Шиловской в законную силу пока не вступил

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судья Кировского районного суда Саратова Павел Пименов вынес приговор 73летней Надежде Шиловской, матери экс-депутата областной думы Сергея Курихина. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Дело поступило на рассмотрение 18 мая. Подсудимую защищал адвокат Денис Бадиков. Интересы потерпевшей стороны, администрации Саратова, представляли Роман Рыжков и Маргарита Хвесина. На стороне обвинения выступили сотрудники Саратовской областной прокуратуры Никита Вальков и Андрей Ануфриев.

Суд установил, что в феврале 2013 года госпожа Шиловская, «имея умысел на приобретение права на чужое имущество по более низкой цене, без проведения аукциона», как говорится в релизе инстанции, подала в администрацию на тот момент Саратовского района Саратовской области (с 1 января 2022 года Гагаринский район Саратова) заявление с недостоверными сведениями о наличии у нее исключительного права на приобретение участка, на котором она якобы построила дом. В качестве доказательства подсудимая предоставила свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилой дом, «однако расположенный на ином земельном участке». Ни во время следствия, ни во время суда Надежда Шиловская вину не признала.

Речь идет о доме в поселке Волжский Прайд в селе Усть-Курдюм. Госпожа Шиловская арендовала на 49 лет участок площадью порядка 0,3 га. 10 лет назад, в 2013 году, она выкупила участок у администрации Саратовского района. В суде защита настаивала на том, что в момент покупки земли там уже находилась постройка. Обвинение, опираясь на данные ГУ МВД по Саратовской области, заявляло, что дом появился только в 2015 году. В качестве доказательства отсутствия постройки использовались некие скрины из Google Maps, приложенные к рапорту сотрудником полиции. Проверили информацию только в суде. На одном из заседаний Павел Пименов представил запрошенные в Роскосмосе снимки за ноябрь 2013 и февраль 2014 года — здание было на месте. Согласно законодательству РФ, арендатор получает исключительное право на приобретение участка после возведения на нем жилой постройки и ее регистрации в Росреестре.

Прокуратура просила для Надежды Шиловской три года колонии, штраф 400 тыс. руб. и освобождение от наказания в связи с истечением срока давности. Отметим, этот срок в делах о мошенничестве составляет два года, но может быть продлен до 10 лет из-за тяжести последствий. Судья Пименов дал женщине год условно, 500 тыс. руб. штрафа и освободил ее от наказания. Суд также запретил госпоже Шиловской переезжать без уведомления правоохранителей.

Дом площадью порядка 800 кв. м, ставший предметом разбирательства, фигурировал в еще одном недавно рассмотренном деле. Ровно неделю назад в Первом кассационном суде общей юрисдикции оставили в силе обвинительный приговор для сына госпожи Шиловской Сергея Курихина. Его признали виновным в подделке документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ) и приговорили к штрафу 40 тыс. руб., но также освободили от наказания в связи с истечением срока давности (в этом случае два года). Суд установил, что в 2020м на тот момент действующий парламентарий подделал от имени сотрудников полиции акты условий обеспечения сохранности восьми единиц оружия и патронов (конкретные наименования не уточняются) при переоформлении разрешения на хранение по двум адресам проживания. Предметы хранились в том самом трехэтажном особняке, который теперь должны передать в собственность Саратова.

Из-за этого же дома господин Курихин лишился кресла в облдуме — он не указал объект в налоговой декларации. Так как сейф с оружием находился в доме Надежды Шиловской, региональная прокуратура пришла к выводу, что раз закон требует от собственника доступа к сейфу, то подсудимый мог пользоваться помещением для хранения, а значит, должен был указать его как объект, находящийся в пользовании.

В пресс-службе администрации Саратова о судьбе дома и участка пока не думали. Передадут недвижимость в собственность города или Гагаринского района, для чего будут использовать, пока неизвестно. В пресс-службе прокуратуры Саратовской области ответить на вопрос о наличии намерения органа подать апелляцию на приговор первой инстанции пока не могут.

Адвокат госпожи Шиловской Денис Бадиков заявил «Ъ», что его клиентка не причастна к оформлению документов на дом, поскольку этим занимались доверенные лица. В суде защита опиралась на показания свидетелей. Господин Бадиков рассказал о соседях подсудимой, которые подтвердили наличие постройки на момент приобретения земли. Когда именно дом зарегистрировали в ЕГРН, адвокат уточнить не смог.

По информации «Ъ», семья госпожи Шиловской вложила в землю и коттедж порядка 1 млрд руб.

Юрист Манана Канкия сомневается, что подсудимой удастся взыскать с города вложенные в участок средства: «Суд установил, что землю приобрели в собственность мошенническим путем. Таким образом, в том, что город получит в собственность неотделимые улучшения, расположенные на участке, неосновательного обогащения нет, значит, и основания взыскать его с муниципалитета отсутствуют».

Дарья Васенина