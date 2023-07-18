Саратовские власти в середине лета закрыли солярий для переустройства в пляж

В поселке Затон в Волжском районе Саратова на реконструкцию закрыли солярий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Для безопасности возле строительной площадки установили забор на время работы спецтехники», — говорится в сообщении.

Сейчас проходит первый этап работ по продлению саратовской набережной в Затон. Подрядчик благоустроит 2,5 км береговой линии от первого причала до солярия. При обустройстве пляжа планируют создать защитные молы, песчаный откос и спуски к воде. Ранее в Затоне не могли открыть полноценный пляж из-за резко обрывающегося дна.

Дарья Васенина