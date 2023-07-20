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В Саратове закрывают один из основных трамвайных маршрутов

Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев рассказал на пресс-конференции о строительстве линии скоростного трамвая в Саратове.

Чиновник отметил, что всего реконструируют 67 км трамвайных путей. Для проведения работ закроют четыре маршрута (№ 3, 6, 8 и 9), два из которых, являются самыми протяженными в городе.

Сегодня работы начались на трех маршрутах. Господин Петаев уточнил, что в ближайшее время проведут аукцион на реконструкцию «тройки» («Мирный переулок — 6-я Дачная»). Закрыть линию планируют в первой половине августа. Длина маршрута составляет 21,5 км.

Министр отметил, что изначально проект скоростного трамвая рассчитывали реализовать за четыре года, но затем срок сократили до двух лет.

Дарья Васенина

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