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В чате сократили срок

Волгоградский областной суд повторно рассмотрел дело об убийстве в отделении банка

Волгоградский областной суд смягчил приговор по делу об убийстве из-за ссоры в родительском чате — инстанция повторно рассмотрела дело после того, как на нарушения указал Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Двое из трех фигурантов отбывают наказание с сентября минувшего года. Основной — Арсен Мелконян — покинул места лишения свободы, отправившись в зону спецоперации; вернулся в Волгоград и сейчас содержится в СИЗО по подозрению в угрозах судье и своим родственникам. В последнем слове он настаивал на невиновности других ­подсудимых.

Арсен Мелконян настаивал не невиновности родственников

Арсен Мелконян настаивал не невиновности родственников

Фото: пресс-служба судов Волгоградской области

Арсен Мелконян настаивал не невиновности родственников

Фото: пресс-служба судов Волгоградской области

Коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда изменила приговор Арсену Мелконяну, Анне Мелконян и Арману Смбатяну — минувшей осенью другая тройка судей того же суда оставила в силе приговор первой инстанции. Тогда троих осужденных признали виновными в побоях с летальным исходом из-за ссоры в родительском чате, жертвой стал 41летний риэлтор Роман Гребенюк.

Согласно приговору первой инстанции, осенью 2020 года в родительском чате произошла ссора во время обсуждения домашнего задания детям Анны Мелконян и Романа Гребенюка — те учились вместе. Жертве стали поступать угрозы и предложения встретиться. В результате Арсен Мелконян встретил господина Гребенюка в отделении банка и нанес ему несколько ударов по голове, из-за которых господин Гребенюк скончался в больнице. В сентябре минувшего года Центральный районный суд Волгограда признал Арсена Мелконяна виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и приговорил к 11 с половиной годам колонии строгого режима; Анна Мелконян была признана виновной в подстрекательстве к причинению тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 4 ст. 33 и ч. 3 ст. 111 УК РФ) и получила пять с половиной лет колонии общего режима; а ее муж Арман Смбатян получил семь с половиной лет за покушение на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (ч. 3 ст. 30 и п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Анна Мелконян и Арман Смбатян не признавали вину. Женщина настаивала на том, что не рассказывала о конфликте в родительском чате родственникам и не просила защищать ее честь. Господин Смбатян заявлял, что не причастен к конфликту. Арсен Мелконян отрицал факт высказывания угроз и просил суд заменить статьи на убийство по ­неосторожности.

Коллегия кассационного суда в составе Ольги Григорьевой, Германа Лоншакова под председательством Игоря Коняева сочла, что выводы апелляционной инстанции «основаны на неполной, необъективной и невсесторонней оценке исследованных судом доказательств, в нарушение положений… УПК РФ». В частности, судьи усомнились в решении нижестоящей инстанции квалифицировать действия господина Смбатяна как «соисполнительство в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ». Коллегия также не согласилась с Волгоградским областным судом и Центральным районным судом, которые усмотрели в действиях фигурантов отягчающее обстоятельство в виде предварительного сговора.

Другая коллегия Волгоградского областного суда изменила решение: Арсена Мелконяна освободили от наказания за угрозу убийством за истечением срока давности, а также изменили квалифицирующий признак — наличие предварительного сговора. Судьи учли заслуги Мелконяна в специальной военной операции, наличие наград и благодарностей и сократили ему срок до восьми с половиной лет колонии.

До шести лет и восьми месяцев был сокращен срок и Арману Смбатяну — для этого ему изменили квалифицирующий признак статьи на более мягкий (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 111 УК РФ). Суд учел, что подсудимый не принимал участия в драке, а просто стоял на входе в отделение.

Срок Анны Мелконян сократился до пяти лет и одного месяца исправительной колонии общего режима. Из квалификации преступления исчезло подстрекательство к избиению группой лиц и осталось лишь ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 111 УК РФ (подстрекательство к тяжким побоям).

Мелконян просила суд вынести оправдательный приговор, того же хотел и ее брат. Последний подчеркнул, что его это более не касается, так как он помилован за участие в специальной военной операции. Он подчеркнул, что подстрекательства со стороны сестры не было.

«Я нанес семь ударов, один дошел до цели. И больше я его не трогал. Смбатян в это время находился вообще на улице. Всем все прекрасно ясно. А так я говорил и еще раз скажу: мою сестру посадили по беспределу, людей просто купили. На сегодняшний день наша страна находится под угрозой, и вместо того чтобы с автоматом в руках защищать страну, мы здесь боремся за какую-то незаконность. На каком основании, не понимаю, но даю слово, что я этого все равно так не оставлю. Все только начинается»,— сообщил суду Арсен Мелконян.

В декабре минувшего года в Сети стала появляться информация о том, что осужденный Мелконян отправился в зону СВО в составе частной военной компании, а в апреле журналисты сетевого издания «В1.ру» приехали к Арсену Мелконяну домой и пообщались с его товарищем: тот подтвердил, что его друг отдыхает дома после лечения в госпитале. Основанием для освобождения собеседник издания назвал президентское помилование. Сам Арсен Мелконян к журналистам так и не вышел.

В мае СУ СК по Волгоградской области сообщило, что суд заключил некоего волгоградца под стражу по подозрению в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ), угрозе убийством судье (ч. 1 ст. 296 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Как выяснил „Ъ“, под стражу был взят Арсен Мелконян.

Никита Маркелов

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