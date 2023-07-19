В Волгоградской области 14-летний подросток погиб в драке с юношей

В Суровикинском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Волгоградской области завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Фигурантом стал 18-летний местный житель, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Следствием установлено, что 18 июля 14-летний подросток встретился в парке в мкр.1 г. Суровикино со своим знакомым. Во время общения между юношами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес мальчику удар кулаком в грудь», — говорится в релизе.

Молодой человек потерял сознание и скончался до приезда медиков. Предварительно, причиной смерти стала тупая травма груди и внутреннее кровотечение.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Назначены судмедэкспертизы, расследование продолжается.

Дарья Васенина