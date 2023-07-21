В Пензенской области ввели стипендии для детей-сирот

Депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали изменения в закон региона «О мерах соцподдержки для детей-сирот». Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Изменения касаются мер поддержки в части прав на образование, если быть точнее, — стипендий.

Учащиеся-очники «в течение всего периода прохождения обучения по программам переподготовки рабочих и служащих» будут получать ежемесячное государственную социальную стипендию, а также выплаты на покупку учебников и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии.

Дарья Васенина

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