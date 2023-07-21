Расскажите про закупки

Контрольно-счетная палата Саратова (КСП) проверила закупки оборудования и мебели для трех школ города, появившиеся или расширившихся в рамках нацпроекта. Вскрылись нарушения на десятки миллионов. КСП и прокуратура обратили внимание на ситуацию только после нескольких запросов депутата облдумы. Более полугода в городской полиции отказывались видеть в происходящем состав преступления — раскрыть глаза помогли в прокуратуре. Эксперты отмечают, что подобное случается часто и во всех регионах РФ. Это связано, в числе прочего, с отсутствием четких критериев ценообразования, которые должны быть прописаны на федеральном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чиновники объясняли полицейским рост закупочных цен курсом доллара

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Чиновники объясняли полицейским рост закупочных цен курсом доллара

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

КСП опубликовала результаты проверки использования бюджетных средств, направленных в 2021–2022 годах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании „Город Саратов“ на 2021–2024 годы» в части выполнения задач федерального проекта «Современная школа» (входит в нацпроект «Образование»).

Основной целью мероприятий было создание новых мест в школах. Для достижения этих целей в 2021 году в Заводском районе Саратове начато и 2022-м окончено строительство трех школ на 1925 мест. Речь идет о пристройке к МОУ «СОШ № 5» на Огородной ул. (922 места), пристройке с бассейном к МОУ «СОШ № 84» на Южно-Зеленой ул. (178) и школе с бассейном в микрорайоне Иволгино (825).

По информации министерства образования Саратовской области, на создание мест в СОШ № 5 выделяли 457,9 млн руб., СОШ № 84 — 172,8 млн руб. На школу в Иволгино потратили 683 млн руб. В рамках проекта в 2019–2024 годах в регионе должно появиться 9695 новых мест — суммарно на эти цели заложили 7,182 млрд руб. В отчете ведомства речь идет об 11 школах, КСП проверила закупки только по этим трем.

Счетная палата нашла многочисленные нарушения бюджетного законодательства о закупках. В надзорном ведомстве заключили, что они носят системный характер.

Заказчиком по всем контрактам выступило МКУ «Капитальное строительство». В КСП уточнили, что учреждение заключило договоры на поставку мебели в три обозначенные школы с неким индивидуальным предпринимателем без конкурса «на основании распоряжения администрации МО „Город Саратов“, изданного в соответствии с постановлением правительства области». Согласно законодательству РФ, при осуществлении таких закупок заказчик должен изучить рынок и выбрать наилучшее предложение; КСП пришла к выводу, что этот мониторинг провели формально, и действия «Капитального строительства» привели к избыточному расходованию на сумму более 25 млн. руб.

Далее в документе приведен подробный перечень установленных нарушений. Среди них — поставка в СОШ № 5 пульта управления светом по цене выше рыночной на 1765% (более чем в 18 раз) и микшерного пульта, закупочная цена которого оказалась на 742% выше рыночной (более чем в восемь раз).

При обустройстве школы в Иволгино выявили превышения рыночной стоимости оборудования на 54–709%.

В некоторых сметах нашли сведения о закупке одинаковых позиций по разным ценам. Так, для школы № 5 купили 30 лазерных принтеров Pantum P2518 по 8,2 тыс. руб., а еще восемь — по 36–39 тыс. руб.

Также МКУ купило для школы № 5 по завышенной в 13 раз цене планетарий, предназначенный для домашнего использования и не отвечающий потребностям учебного заведения. Кроме того, во время проверки комиссии представили восемь «стульев обеденных для маломобильных групп населения» — ими оказались компьютерные кресла без подлокотников.

«Отсутствие в договоре требований к товару, а также технических, эксплуатационных и функциональных характеристик не позволяет определить соответствие закупленных стульев потребностям образовательного учреждения из-за непрописанных требований к закупкам,— рассказали в КСП,— была допущена существенная часть нарушений».

Не обозначившие строгие критерии сотрудники «Капитального строительства» тем самым предоставили поставщикам возможность привезти более дешевое оборудование по завышенным ценам, а также поставить оборудование, характеристики которого не подходят школам.

Для школы в Иволгино закупили 30 холодильников «Саратов» по 38,6–41,5 тыс. руб., при этом после уточнения сметы выяснилось, что школе нужно было всего шесть штук, а их рыночная стоимость на момент закупки составляла 17,5 тыс. руб. Сегодня 23 холодильника стоят в школе (некоторые даже в учебных классах), а еще семь хранятся на складе.

Во время проверки правильности формирования начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) выяснилось, что при расчете индекса прогнозной инфляции заказчик принял значение коэффициента за весь 2021 год вместо одного месяца — декабря. Это привело к завышению НМЦК по школе в Иволгино на 21,26 млн руб., а по СОШ № 84 — на 2,6 млн руб. В отчете приводится множество других многомиллионных нарушений.

По результатам проверки директору МКУ «Капитальное строительство» Артему Райкову внесли представление. Учреждение «частично приняло меры по устранению нарушений». Ответственного за происшедшее руководителя уволили.

Проверки по этим школам провели после обращения депутата Саратовской областной думы Александра Анидалова (КПРФ). В ноябре прошлого года, рассказал он «Ъ», во время мониторинга закупок региональных гос- и мунучреждений в партии наткнулись на тендер по приобретению холодильников «Саратов». Затем «по цепочке» нашли еще несколько вызывающих вопросы закупок.

Господин Анидалов подробно описал обнаруженное на 28 листах в запросе в прокуратуру Саратовской области. Оттуда запрос передали в ГУ МВД по региону. После проверки оснований для возбуждения дела не нашли. Тогда политик обратился в КСП с просьбой провести выездную проверку с его участием и правоохранителей. По результатам выездов составили отчет. Остальные восемь школ — участниц федерального проекта надзор обошел стороной.

Господин Анидалов уточнил, что из полиции насчет разницы в ценах поступил ответ, связывающий происшедшее с «резким скачком доллара». Депутат предположил, что правоохранители из всех проверочных мероприятий провели только опрос ответственных за закупки сотрудников «Капитального строительства». О характере допущенных полицией нарушений в региональной прокуратуре не рассказали, но подтвердили факт. "Изложенное в заявлении, в полном объеме не проверялось, в том числе не опрашивались поставщики; не давалась оценка возможной аффилированности должностных лиц МКУ и индивидуальных предпринимателей, а также возможной закупки оборудования по завышенным ценам«,— говорится в ответе надзорного органа Александру Анидалову.

Дополнительную проверку прокуратура взяла на контроль, «принимались меры реагирования в адрес начальника УМВД России по г. Саратову». Надзорный орган направил в полицию требование оценить наличие коррупционной составляющей при спорных закупках.

Член экспертного совета комитета по защите конкуренции Государственной думы РФ Дмитрий Тортев отметил, что в вопросе завышения цен по госконтрактам Саратовская область не уникальный регион. "Это общая тенденция для страны, с учетом того что из года в год растет число уголовных дел по факту завышения цен (разница, согласно материалам дел, примитивно расхищается)«,— рассказал собеседник «Ъ».

Господин Тортев отметил, что на федеральном уровне до сих пор не выработана единая методика расчета ценообразования: «Сюда входят множество данных: расстояние между заказчиком и исполнителем, колебание курса и так далее».

Эксперт считает, что, с одной стороны, сложившаяся ситуация открывает дорогу хищениям при закупках. "Но, с другой стороны, чиновникам как-то необходимо выполнять показатели нацпроектов и отчитываться об их кассовом исполнении. А отчеты идут в виде процента освоения средств и количества закупленных единиц",— резюмировал Дмитрий Тортев.

Дарья Васенина