Главой Башмаковского района Пензенской области вновь стала Тамара Павлуткина

На 13-й очередной сессии Собрания представителей Башмаковского района Пензенской области выбрали главу района. Об этом сообщили в региональном министерстве внутренней и информационной политики.

Депутаты представительных органов по итогам проведения конкурса единогласно выбрали Тамару Павлуткину. Она занимает этот пост с ноября 2017 года, работает в администрации с 2006-го, имеет три высших образования.

В сессии принял участие глава ведомства Павел Маслов. От имени губернатора Олега Мельниченко он поздравил госпожу Павлуткину с избранием.

Дарья Васенина