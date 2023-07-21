Сухие страдания волгоградцев оценил суд

В Волгограде суд принял решение в пользу горожан, требовавших от «Концессий водоснабжения» компенсацию морального вреда. Ущерб истцам нанесла знаменитая авария на канализационном коллекторе, случившаяся в октябре прошлого года - она почти на пять дней оставила без воды около 200 тыс. человек. Под иском подписались меньше сотни горожан. Их требования удовлетворены частично и еще могут быть обжалованы. Эксперты отмечают: шанс компенсировать вред есть и у остальных пострадавших от аварии.

Суд снизил размер требуемых компенсаций более чем в два раза

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Центральный районный суд Волгограда признал обоснованными требования 93 жителей города, которые вследствие крупнейшей коммунальной аварии несколько дней провели без воды и отопления, и обязал ООО «Концессии водоснабжения» выплатить каждому пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 4,5 тыс. руб. (истцы требовали по 10 тыс.).

В конце октября прошлого года в сквере Александры Пахмутовой прорвало две трубы канализационного коллектора, в который сходятся стоки Ворошиловского, Советского и части Кировского районов областного центра. Нечистоты размыли благоустроенный склон, кадры этого ЧП разошлись по всему миру и запомнились как «фекальный ­прорыв».

По факту аварии было возбуждено уголовное дело, в рамках которого в злоупотреблении полномочиями обвинили бывшего директора «Концессий» — Сергей Сивоконь покинул пост вскоре после аварии. Именно эта катастрофа стала отправной точкой к смене держателя концессионного пакета в Волгограде. Инвестиционная компания «Лидер» из проекта вышла, а концессионером фактически стала администрация области. «Концессиии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» слились в ООО «Объединенные коммунальные концессии». 99% в этой структуре у ООО «Региональный ресурсный центр», который, в свою очередь, создан АО «Волгоградоблэлектро» и АО «Корпорация развития Волгоградской области», основной акционер которых — областные власти.

Эти изменения произошли, когда суд уже рассматривал коллективный иск против «Концессий водоснабжения». Истцы сообщили, что испытали «моральные и физические страдания, выразившиеся в невозможности отпустить свои естественные нужны, соблюдать личную гигиену, отсутствии отопления в холодное время года и необходимости поиска возможности приобрести воду». В прениях со стороны истцов участвовали больше десяти человек, рассказывавшие подробности не­удобств: например, как трудно было ухаживать за престарелыми родственниками, которые сами не могут добраться до водовозки. Воду — из расчета три литра на человека в сутки — подвозили вместе с «Концессиями водоснабжения» сотрудники городской администрации.

Представитель компании в суде привел это качестве довода о том, что водоснабжение не останавливалось. Также концессионеры настаивали, что прекращение центрального водоснабжения было вынужденной мерой, для того чтобы провести аварийные ­работы.

Представитель «Концессий водоснабжения» в суде указывал на то, что компания не обязана была ремонтировать прогнившую трубу коллектора, поскольку этот объект не указан в инвестиционной программе, которую для концессионера согласовывала мэрия.

«При этом они фактически в суде признали, что знали о состоянии трубы, о том, что степень износа 99%, это было в переданных документах», — отметил депутат городской думы Илья Кравченко. Господин Кравченко выразил сожаление из-за того, что из примерно 200 тыс. волгоградцев, остававшихся без воды с 28 октября по 1 ноября прошлого года, под иском подписались лишь небольшое число горожан. «Когда я организовывал граждан на подачу этого иска, мало кто верил в успех, — вспоминает господин Кравченко. — Это лишь очередное подтверждение моих слов: если ничего не делать — будет хуже. Сопротивление полезно!»

Судебные споры о взыскании морального вреда за некачественное оказание услуг ЖКХ — частое явление в практике, поясняет руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин: «Ранее судебная практика в этой сфере складывалась неоднозначно, и суды зачастую отказывали в удовлетворении подобных исков. Поворотной точкой стало принятие Верховным судом постановления пленума 27 июня 2017 года, окончательно закрепившее право граждан требовать компенсации морального вреда за некачественные услуги ЖКХ».

Способ защиты в виде обращения именно с коллективным иском для российского права в новинку: «Правовая категория коллективных исков появилась относительно недавно, в 2019 году, с момента вступления в силу ФЗ 191. И нельзя сказать, что с этого момента коллективные иски стали массовым явлением. Из наиболее нашумевших кейсов можно отметить разве что коллективный иск к видеосервису Netflix за уход с рынка», — уточнил господин ­Никитин.

Успех коллективных истцов упрощает возможность остальным потребителям «Концессий» выйти с аналогичными требованиями, даже на основании того самого инцидента с «фекальным прорывом». Суды предпочитают, однако, рассматривать спор о взыскании морального вреда в индивидуальном порядке, потому что такой вред все-таки считается личной категорией, объясняет ­Кирилл Никитин.

В «Концессиях водоснабжения» подтвердили факт наличия судебного решения. «Решение о целесо­образности обжалования указанного судебного акта будет принято в ближайшее время», — сообщила официальный представитель ­компании.

По мнению Кирилла Никитина, вероятность отмены решения в апелляции минимальная. «В целом решение соответствует текущим правоприменительным трендам. Не исключено, что вышестоящие суды могут принять решение о повышении суммы компенсации. При этом вряд ли повышение будет существенным», — считает господин Никитин.

Ярослав Малых