Министру культуры Саратовской области грозят административные штрафы

Счетная палата Саратовской области опубликовала отчет о работе за второй квартал этого года. Множество нарушений нашли в региональном министерстве культуры.

Всего во втором квартале 2023-го выявили 310 нарушений на 35,4 млн руб., из них 7,3 млн руб. — неэффективное использование бюджетных средств. Больше всего таких нарушений нашли в минкульте — на 5,8 млн руб.

Среди найденных аудиторами в подведомственных учреждениях нарушений: завышения затрат на оплату коммунальных услуг и количества студентов-получателей стипендий, искажения сводных данных в бухгалтерской документации и т. д.

По итогам проверки на министра культуры Наталию Щелканову составили два административных протокола о нарушении порядка формирования государственного (муниципального) задания (15.15.15. КоАП РФ). Чиновнице грозят штрафы от 10 до 30 тыс. руб.

Еще три протокола о нарушении требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету (15.15.6. КоАП РФ) составили на начальника отдела-главного бухгалтера ГУК «Саратовский областной музей краеведения» и главного бухгалтера ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр».

Дарья Васенина

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