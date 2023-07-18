Не прошедшие на целевые места медики будут учиться за счет Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о новых мерах поддержки для желающих получить в регионе медицинское образование. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Бусаргин напомнил, что в этом году изменили систему целевого обучения: «закрыли все юридические лазейки, позволявшие студентам уходить от выполнения обязательств перед учреждениями, которые направили их на обучение».

Чиновник рассказал о высоком спросе на целевые места по линии здравоохранения. Учитывая имеющийся дефицит кадров, власти решили запустить еще один механизм поддержки для планирующих стать врачами абитуриентов. Региональный минздрав оплатит образование на коммерческой основе в случае, если студент готов после выпуска работать в сельской местности.

Более подробную информацию в ближайшее время опубликует профильное ведомство. Воспользоваться новой мерой поддержки можно уже в этом году.

«Потребность во врачах составляет 1961 человек, наибольшую потребность испытывают районные больницы, в первичном звене потребность в участковых терапевтах составляет 117 человек, участковых педиатрах — 48, есть потребность также в узких специалистах — кардиологах, неврологах, оториноларингологах, офтальмологах, рентгенологах эндокринологах», — рассказал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Сейчас ведомство анализирует списки желающих обучаться по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». Предполагается, что на «губернаторские» места попадут порядка 100 человек.

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Дарья Васенина