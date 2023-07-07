Чехия передаст Украине боевые вертолеты, боеприпасы и авиасимуляторы

Чехия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдут боевые вертолеты и сотни тысяч боеприпасов, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сейчас находится в республике. По словам господина Фиалы, военный конфликт должен завершиться гарантией независимости и территориальной целостности Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters Фото: Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES., Reuters

«Чехия поможет с обучением пилотов, включая летчиков для (истребителей.— ''Ъ'') F-16»,— сказал Фиала. Прага, в частности, передаст Киеву учебные симуляторы, чтобы обучение летчиков также проходило непосредственно на Украине (цитата по Denik N).

«Никто не может знать, когда закончится эта война, но мне ясно, что война должна закончиться тем, что Украина гарантирует свою независимость, территориальную целостность и вытеснит российского агрессора со своей территории»,— заявил господин Фиала. Также он сообщил, что власти страны обсуждают возможность использования замороженного российского имущества для восстановления Украины.

Президент Украины поблагодарил власти республики за очередной пакет военной помощи. «Чехия оказывает ничуть не меньше помощи, чем другие крупные европейские государства. И сейчас хочу еще раз это подчеркнуть»,— заявил господин Зеленский.

С февраля 2022 года Чехия передала Украине 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 млн единиц среднекалиберных и крупнокалиберных боеприпасов и 380 тыс. артиллерийских снарядов, а также направила 1,5 млрд крон (€63 млн) на гуманитарную помощь.

Ранее Politico сообщало, что Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине. Нидерланды допускали, что начнут обучение украинских пилотов этим летом. Румыния также планирует открыть центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения пилотов из стран союзников и партнеров по НАТО, в том числе с Украины.

Сегодня, 7 июля, президент Украины провел встречу с президентом Чехии Петром Павлом. Господин Павел заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку Праги в процессе вступления в НАТО и в ходе военного конфликта с Россией.

Накануне офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский прибыл с визитом в Болгарию. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала из-за опасений за обороноспособность страны.

Ранее в канцелярии президента Турции подтвердили, что 7 июля Реджеп Тайип Эрдоган проведет в Стамбуле встречу с Владимиром Зеленским на тему будущего зерновой сделки.

11–12 июля в Вильнюсе состоится саммит лидеров стран НАТО. За несколько дней до саммита Владимир Зеленский отправился в зарубежное турне.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Контрнаступает время решений».

Полина Мотызлевская