В канцелярии Эрдогана подтвердили встречу с Зеленским в Стамбуле 7 июля

Канцелярия президента Турции подтвердила, что 7 июля Реджеп Тайип Эрдоган проведет в Стамбуле встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее турецкие СМИ сообщали, что основной темой переговоров станет будущее зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Зеленский на встрече в августе 2022 года

Фото: Gleb Garanich / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Зеленский на встрече в августе 2022 года

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Завтра господин президент Реджеп Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи в павильоне Вахдеттин (одна из резиденций президента Турции в Стамбуле) может состояться пресс-конференция»,— говорится в сообщении канцелярии президента Турции в Twitter. Повестку встречи в канцелярии господина Эрдогана не раскрывают.

По информации турецкого телеканала NTV, президенты Турции и Украины обсудят отношения между странами, вооруженный конфликт и зерновую сделку, обеспечение мира и безопасности в регионе Черного моря.

6 июля офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский прибыл с визитом в Болгарию. По данным Associated Press, в этот же день вечером украинский президент намерен побывать в Чехии, а после этого отправиться в Турцию.

Александр Кислов