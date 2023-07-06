В канцелярии Эрдогана подтвердили встречу с Зеленским в Стамбуле 7 июля

Канцелярия президента Турции подтвердила, что 7 июля Реджеп Тайип Эрдоган проведет в Стамбуле встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее турецкие СМИ сообщали, что основной темой переговоров станет будущее зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля.
Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Зеленский на встрече в августе 2022 года
Фото: Gleb Garanich / Reuters
«Завтра господин президент Реджеп Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи в павильоне Вахдеттин (одна из резиденций президента Турции в Стамбуле) может состояться пресс-конференция»,— говорится в сообщении канцелярии президента Турции в Twitter. Повестку встречи в канцелярии господина Эрдогана не раскрывают.
По информации турецкого телеканала NTV, президенты Турции и Украины обсудят отношения между странами, вооруженный конфликт и зерновую сделку, обеспечение мира и безопасности в регионе Черного моря.
6 июля офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский прибыл с визитом в Болгарию. По данным Associated Press, в этот же день вечером украинский президент намерен побывать в Чехии, а после этого отправиться в Турцию.