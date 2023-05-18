Politico: Пентагон не против поставок F-16 Украине

Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона.

Как пишет Politico, неназванный собеседник из Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать передачу F-16 Украине указал журналистам на статью газеты, опубликованную в январе 2023 года. В ней другой анонимный собеседник из ведомства, говоря о поставках, сказал: «Я не думаю, что мы против». В том же материале он подчеркнул, что окончательное решение о поставках еще не принято.

Ранее власти Украины не раз запрашивали у США поставки F-16, но Белый дом отказывал. Соглашение о поставках F-16 не разрешает их реэкспорт. 14 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работает над созданием коалиции по поставкам истребителей ВСУ. The New York Times сообщал, что несколько европейских стран готовы передать Украине F-16, но США не готовы выдать даже разрешение на обучение украинских пилотов управлению F-16.

Подробнее о поставках истребителей на Украину — в материале «Ъ» «Лондон дал ученью свет».

Олеся Павленко