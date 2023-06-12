Глава Минобороны Нидерландов допустила начало обучения украинских пилотов на F-16 летом

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 может начаться уже летом. В мае Нидерланды совместно с Великобританией анонсировали создание международной коалиции по закупкам и поставкам истребителей Украине.

«Это лето — наша цель. И мы посмотрим, реалистично ли это»,— сказала госпожа Оллонгрен в интервью Reuters. При этом она указала, что программа обучения должна полноценно заработать в течение шести месяцев.

Глава Минобороны Нидерландов добавила, что тренировки могут пройти в Дании. В обучении посодействуют США, Бельгия, Люксембург, Франция и Великобритания. При этом Кайса Оллонгрен уточнила, что истребители — «очень мощная система вооружения», которая Украине будет недоступна в ближайшее время.

По информации источников Reuters, обучение стартует с двух групп, в каждой из которых будет по 12 украинских пилотов. Издание Politico сообщало, что Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине. При этом Вашингтон еще не определился, будет ли он сам поставлять F-16 Киеву, или же этим займутся европейские союзники.

Что происходило после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян