Контрнаступает время решений

Перед саммитом НАТО президент Украины Владимир Зеленский отправился в зарубежное турне. На первый взгляд выбор стран для визита — Болгария, Чехия и Турция — не очевиден. После 24 февраля 2022 года украинский лидер обычно выбирался за рубеж, чтобы убедить союзников поставить Киеву дополнительные вооружения. На этот раз целью было не столько увеличение военной помощи, сколько техническое согласие НАТО на вступление Украины в альянс сразу после завершения конфликта. И в этом плане поездка в Софию удалась: Болгария стала 22-м членом блока, поддержавшим такой шаг. Получение поддержки Турции, взявшей на себя роль верховного судьи по расширению альянса, тоже стало бы большим успехом. Впрочем, в Стамбуле господина Зеленского ждут и другие дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Чехии и Украины Петр Павел и Владимир Зеленский (слева)

Фото: Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters Президенты Чехии и Украины Петр Павел и Владимир Зеленский (слева)

Фото: Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters

За последние восемь месяцев Владимир Зеленский, лишь в декабре совершивший свой первый зарубежный визит после 24 февраля 2022 года, нередко отправлялся в заграничные поездки, когда Киеву нужно было в чем-либо убедить союзников. Так было, когда Украина хотела получить западные системы ПВО, бронетехнику, достаточное количество боеприпасов, дальнобойные ракеты, боевые самолеты. Союзники то и дело сперва отказывались, но после долгих уговоров, финальным элементом которых зачастую оказывался визит господина Зеленского в одну из ключевых стран, соглашались.

В последние месяцы, устранив все табу на желаемые типы вооружений, Украина приступила к продвижению главной военно-политической цели — вступление в НАТО.

В Киеве отмечали, что не рассчитывают на присоединение к альянсу посреди боевых действий. Однако неизменно подчеркивали и даже настаивали, что получение формального согласия от НАТО принять Украину в свои ряды сразу после завершения конфликта крайне необходимо.

За считаные дни до саммита альянса в Вильнюсе 11–12 июля эти призывы усилились, а господин Зеленский отправился в очередную поездку.

Выбор Болгарии для визита мог показаться неочевидным: страна в последние годы погрязла в правительственных кризисах и не была замечена в авангарде ключевых сторонников и проводников интересов Украины. Тем не менее новый кабинет министров во главе с премьером Николаем Денковым выразил заинтересованность в том, чтобы активнее участвовать в помощи Киеву. И в силу своих возможностей не подвел Владимира Зеленского.

Во-первых, в стране еще с давних времен остались значительные запасы боеприпасов советского образца, которые теперь в неизвестном количестве отправятся Украине. Во-вторых, по итогам переговоров в Софии стороны подписали декларацию о членстве Украины в НАТО, в рамках которой Болгария, в частности, поддержала вступление Киева в альянс, «как только позволят условия», и признала, что членство Украины в блоке — единственный способ обеспечить достаточный уровень безопасности и для нее, и для союзников. «Это очень важно. Очевидное большинство в Европе — за общую безопасность»,— заявил Владимир Зеленский.

Такой акцент на континентальной поддержке президент Украины, видимо, сделал неспроста. С учетом Болгарии евроатлантические устремления страны формально поддержали (как утверждают в Киеве) уже 22 члена НАТО из 31 (полный список сторонников не разглашается). А если принимать во внимание только Европу, то речь идет о 21 стране из 29. Другими словами, украинский лидер попытался сыграть на противопоставлении Европы и США, которые, расположившись через океан, оказались главным препятствием на пути получения Киевом желанного приглашения в альянс.

Буквально накануне Белый дом в очередной раз заявил: «Украина должна провести реформы, отвечать тем же стандартам НАТО, что и другие страны, прежде чем ее можно будет принять в альянс».

Ранее об этом же говорил президент США Джо Байден.

Тем не менее Владимир Зеленский не растерялся и 6 июля в интервью CNN прямым текстом заявил: «Большинство стран НАТО поддерживают приглашение Украины в альянс. Те, кто сомневаются, смотрят только на президента Байдена. И президент Байден знает, что именно от него это зависит и это будет его решение». Примечательно, что в попытке надавить на Вашингтон господин Зеленский выразился фактически созвучно главе МИДа России Сергею Лаврову, который еще в 2016 году заключил: «Решения в НАТО принимают Соединенные Штаты, а Европа просто “берет под козырек”».

Так или иначе Владимир Зеленский уверен, что «сигнал от Байдена» окажет наилучшее воздействие на украинскую армию, которая уже месяц без особых прорывов проводит контрнаступление. «Приглашение — техническая вещь. Просто формулировка. Это важно, это подтолкнет наших солдат к быстрой деоккупации через мобилизацию людей»,— считает политик.

Судя по всему, приглашение в НАТО и успехи в контрнаступлении господин Зеленский связал неслучайно. Западные союзники Киева и анонимно, и публично отмечают медленные темпы действий вооруженных сил Украины и всячески советуют им активизироваться. Результаты нынешнего этапа боевых действий через СМИ они также увязывают с перспективами и объемами дальнейшей поддержки. Киев в целом не скрывает, что продвижение идет «медленнее, чем хотелось», только, по словам Владимира Зеленского, есть в этом и вина США с союзниками.

«Я благодарен США как лидерам за поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и нам нужны все оружие и матчасть для этого. Почему? Просто потому, что, если мы начнем позже, все пойдет медленнее»,— пояснил политик. Другими словами, смысл сказанного сводился к тому, что раньше Вашингтон медлил с поставками вооружений и теперь весь мир наблюдает пробуксовку контрнаступления, а сейчас медлит с приглашением Украины в НАТО, а это уже вообще неизвестно, к чему может привести.

Между тем Болгарией визиты перед Вильнюсом не ограничатся. Из Софии президент Украины вечером в четверг вылетел в Прагу. В пятницу же его ждут в Стамбуле на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подробности повестки не приводятся, однако очевидно, что «натовский вопрос» будет подробно обсуждаться. Заполучить формальную и публичную поддержку евроатлантических устремлений от Анкары стало бы большим успехом Украины в преддверии саммита в Литве. Тем более что сейчас Турция оказалась в статусе верховного судьи по вопросам расширения альянса, уже год блокируя вступление в блок Швеции.

Впрочем, господин Эрдоган дорожит своей ролью единственного хоть в чем-то успешного посредника между Россией и Украиной, а потому столь публичный и явно неприятный Москве шаг может и не сделать. Другое дело, что и без этого Владимиру Зеленскому есть о чем поговорить с президентом Турции. 17 июля истекает зерновая сделка, которую РФ грозит больше не продлить. Для Киева пролонгация стамбульских соглашений крайне важна с финансово-экономической точки зрения, для Анкары — с имиджево-политической (см. “Ъ” от 5 июля). Наверняка, именно о «черноморской инициативе» в первую очередь и пойдет речь в пятницу.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 июля заявил: переговоры Владимира Зеленского с союзниками «принципиально никоим образом не способны повлиять на исход специальной военной операции». «Нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает»,— заверил он.

Алексей Забродин