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Коммерсантъ FM
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Президент Болгарии отказался передавать Украине оружие из резервов страны

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала из-за опасений за обороноспособность страны. Об этом он сказал на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вы не поддерживаете оружия Украине, чтобы ваша армия не ослабла, или вы не поддерживаете укрепление Украины?» — спросил Владимир Зеленский на переговорах с господином Радевым (цитата по «24 часа»).

В ответ Румен Радев сказал, что против передачи оружия и боеприпасов из арсеналов страны, потому что на нем лежит ответственность за оборонопособность Болгарии. Господин Радев добавил, что у конфликта России и Украины нет военного решения. «Все больше и больше оружия вряд ли приведет к его разрешению»,— сказал он, отметив, что солидарен с народом Украины.

«Уже в первый день я осудил агрессию против вашей страны. В первые месяцы Болгария протянула руку помощи тысячам граждан Украины, и многие из них продолжают находиться под защитой болгарского государства»,— сказал Румен Радев.

6 июля офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский прибыл с визитом в Болгарию. Затем он отправился в Чехию. Позже в канцелярии президента Турции подтвердили, что 7 июля Реджеп Тайип Эрдоган проведет в Стамбуле встречу с Владимиром Зеленским.

Подробнее о турне — в материале «Ъ» «Контрнаступает время решений».

Олеся Павленко

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