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Коммерсантъ FM
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Зеленский оптимистично смотрит на будущее украинского контрнаступления

Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку Праги в процессе вступления в НАТО и в ходе военного конфликта с Россией. В свою очередь господин Зеленский заявил, что он оптимистично смотрит на перспективы контрнаступления Украины.

«Украина может рассчитывать и далее на нашу поддержку. За период конфликта Чехия, не только правительство, но и коммерческие компании и граждане, направили 45 млрд крон (около €2 млрд — "Ъ") на борьбу с российской агрессией»,— сказал Петр Павел (цитата по ТАСС).

Господин Павел добавил, что с февраля 2022 года Чехия передала Украине 676 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 млн единиц среднекалиберных и крупнокалиберный боеприпасов и 380 тыс. артиллерийских снарядов, а также направила 1,5 млрд крон (€63 млн) на гуманитарную помощь. Он отметил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе «зафиксирует поддержку Украины».

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что в рамках контрнаступления инициатива перешла к украинской армии. Он дополнил, что оптимистично смотрит на перспективы ВСУ.

6 июля офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский прибыл с визитом в Болгарию. Associated Press писало о его планах посетить Чехию и Турцию. Позже в канцелярии президента Турции подтвердили, что 7 июля Реджеп Тайип Эрдоган проведет в Стамбуле встречу с Владимиром Зеленским.

Подробнее о турне — в материале «Ъ» «Контрнаступает время решений».

Олеся Павленко

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