Румыния откроет центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения союзников НАТО

Румыния планирует открыть центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения пилотов из стран союзников и партнеров по НАТО, в том числе Украину. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на Высший совет обороны Румынии (CSAT).

«Вместе с союзниками и компанией, которая строит этот истребитель, Румыния создаст региональный хаб для подготовки пилотов, которые будут летать на этих самолетах. Здесь будут обучаться румынские пилоты, эксплуатирующие самолеты F-16, позже объект откроют для пилотов из союзных государств и партнеров по НАТО, включая Украину»,— сказано в заявлении CSAT.

В мае США поддержали желание партнеров обучать украинских пилотов управлению F-16 и обсудить, кто поставит Киеву истребители. Дания и Нидерланды возглавили коалицию по поставкам самолетов По данным Politico, Киев получит истребители не раньше 2024 года. В ВСУ говорили, что также ожидают поставки других типов самолетов.

Олеся Павленко