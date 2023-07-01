Главные новости к утру 1 июля

Директор ЦРУ Уильям Бернс непублично посетил Украину, сообщили источники The Washington Post. Киев представил ему план, который включает начало переговоров с Москвой после установки ракет и артиллерии возле Крыма. О темпах контрнаступления
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия должна «показать результаты» до саммита НАТО, который стартует 11 июля. По его словам, контрнаступление замедлилось из-за проливных дождей.
Директор ЦРУ Уильям Бернс также провел переговоры по телефону с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, сообщили источники The Wall Street Journal. Он заверил, что Вашингтон не причастен к мятежу.
Во Франции 471 человек задержан с начала беспорядков в пятницу. Прошлой ночью были задержаны 917 человек, их средний возраст — 17 лет. О причине протестов
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Уличные беспорядки во Франции
Страны глобального Юга отказались подписать заявление с Западом по Украине в Копенгагене, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По информации СМИ, Запад на встрече пытался добиться поддержки украинского «мирного плана», который предполагает вывод российских войск. О встрече в Копенгагене
Верховный суд Норвегии отменил оправдательный приговор сыну экс-главы РЖД Андрею Якунину. За отмену проголосовали трое судей, против — двое.