Главные новости к утру 1 июля

Директор ЦРУ Уильям Бернс непублично посетил Украину, сообщили источники The Washington Post. Киев представил ему план, который включает начало переговоров с Москвой после установки ракет и артиллерии возле Крыма. О темпах контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия должна «показать результаты» до саммита НАТО, который стартует 11 июля. По его словам, контрнаступление замедлилось из-за проливных дождей.

Директор ЦРУ Уильям Бернс также провел переговоры по телефону с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, сообщили источники The Wall Street Journal. Он заверил, что Вашингтон не причастен к мятежу.

Во Франции 471 человек задержан с начала беспорядков в пятницу. Прошлой ночью были задержаны 917 человек, их средний возраст — 17 лет. О причине протестов

Фотогалерея Уличные беспорядки во Франции Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протестующая с плакатом в Париже Фото: Lewis Joly / AP Поврежденный спортивный магазин в Париже Фото: Michel Euler / AP Сгоревшие автомобили в Лионе Фото: AP Протестующие в Страсбурге Фото: Jean-Francois Badias / AP Полиция очищает улицу в Нантере Фото: Aurelien Morissard / AP В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки Фото: Christophe Ena / AP В ответ полицейские применили слезоточивый газ Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе Фото: Lionel Bonaventure / AFP Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками Фото: Christophe Ena / AP Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Последствия беспорядков в Нантере Фото: Reuters / Antony Paone Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Демонстрация в Нантере Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу Фото: Christophe Ena / AP Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере Фото: Christophe Ena / AP 29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции Фото: Christophe Ena / AP В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства Фото: Christophe Ena / AP Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее Фото: Michel Spingler / AP Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель Фото: Reuters / Pascal Rossignol Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции Фото: Lou Benoist / AFP / East News Цветы на месте гибели 17-летнего водителя Фото: Lewis Joly / AP «Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера Фото: Michel Euler / AP Следующая фотография 1 / 24 Протестующая с плакатом в Париже Фото: Lewis Joly / AP Поврежденный спортивный магазин в Париже Фото: Michel Euler / AP Сгоревшие автомобили в Лионе Фото: AP Протестующие в Страсбурге Фото: Jean-Francois Badias / AP Полиция очищает улицу в Нантере Фото: Aurelien Morissard / AP В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки Фото: Christophe Ena / AP В ответ полицейские применили слезоточивый газ Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе Фото: Lionel Bonaventure / AFP Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками Фото: Christophe Ena / AP Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Последствия беспорядков в Нантере Фото: Reuters / Antony Paone Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Демонстрация в Нантере Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу Фото: Christophe Ena / AP Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере Фото: Christophe Ena / AP 29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции Фото: Christophe Ena / AP В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства Фото: Christophe Ena / AP Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее Фото: Michel Spingler / AP Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель Фото: Reuters / Pascal Rossignol Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции Фото: Lou Benoist / AFP / East News Цветы на месте гибели 17-летнего водителя Фото: Lewis Joly / AP «Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера Фото: Michel Euler / AP Смотреть

Страны глобального Юга отказались подписать заявление с Западом по Украине в Копенгагене, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По информации СМИ, Запад на встрече пытался добиться поддержки украинского «мирного плана», который предполагает вывод российских войск. О встрече в Копенгагене

Верховный суд Норвегии отменил оправдательный приговор сыну экс-главы РЖД Андрею Якунину. За отмену проголосовали трое судей, против — двое.