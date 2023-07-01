Лавров: страны глобального Юга отказались подписать заявление с Западом по Украине в Копенгагене

Страны глобального Юга во время встречи в Копенгагене с представителями США, Евросоюза и Украины отказались подписывать совместные заявления, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По информации СМИ, Запад на встрече пытался добиться поддержки украинского «мирного плана», который предполагает вывод российских войск.

Господин Лавров в интервью португальской теле- радиовещательной компании RTP заявил, что Украине запрещают договариваться с Россией об урегулировании. «Есть "формула В. А. Зеленского", которая требует капитуляции России, и только после этого, того самого "стратегического поражения", о котором говорит Запад, с Россией будет заключен мирный договор. Сейчас Запад бросил все свои силы и объявил об этом публично, что главная цель на политическом треке — перетянуть страны глобального Юга, включая страны БРИКС, на поддержку этого "плана", нацеленного на капитуляцию России. Этому была посвящена встреча в Копенгагене, куда пригласили ряд уважаемых стран глобального Юга, которые, как нам сказали, отказались подписывать совместные заявления»,— сказал господин Лавров. Текст интервью опубликован на сайте МИД РФ.

Министр считает, что попытки по влиянию на страны глобального Юга будут продолжены. По его мнению, Запад хочет «перетянуть друзей, единомышленников, стратегических партнеров» России на сторону Украины.

Встреча представителей стран Запада и глобального Юга прошла ранее на этой неделе. Подготовка встречи и сами консультации, инициированные Киевом, проходили в закрытом режиме, в связи с чем участники воздерживались от комментариев.

Подробнее о мероприятии — в материалах «Ъ» «Они в этом не Копенгаген» и «Европа подтягивает Африку к Украине».