WP: Украина намерена начать переговоры с РФ после размещения ракет у Крыма

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс непублично посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским и с руководством разведки, сообщили источники The Washington Post (WP). Киев представил главе ЦРУ свои планы, которые включают начало переговоров с Москвой после установки ракет и артиллерии возле Крыма. По словам собеседников WP из числа украинских чиновников, Киев может согласиться «не брать Крым силой» и потребовать от России принять любые гарантии безопасности, которые Украина сможет получить от Запада.

Газета не уточняет, когда именно прошел визит. Один из собеседников только сказал, что это произошло «недавно», и отметил, что господин Бернс неоднократно посещал Украину с начала конфликта с Россией. Его целью было «подтвердить приверженность администрации Байдена обмену развединформации».

Публично украинские чиновники выражают недовольство критикой темпов контрнаступления, отмечает WP. Вместе с тем, по информации издания, военные планировщики выразили господину Бернсу «оптимистичную уверенность в цели вернуть значительные территории, перебросить артиллерию и ракетные системы к границе подконтрольного России Крыма, продвинуться дальше в восточную Украину и затем открыть переговоры с Москвой».

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