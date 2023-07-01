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Коммерсантъ FM
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Верховный суд Норвегии отменил оправдательный приговор экс-главы РЖД Якунина

Верховный суд Норвегии решил, что запрет на полеты над территорией страны для граждан РФ распространяется в том числе на беспилотники. Таким образом был отменен оправдательный приговор в отношении российско-британского бизнесмена, сына экс-главы РЖД Андрея Якунина. Его дело отправлено на повторное рассмотрение в окружной суд.

За отмену приговора проголосовали три судьи, против — двое, передает норвежская радиовещательная корпорация NRK. Адвокат Йон Кристиан Элден обратил внимание, что решение не было принято единогласно. Кроме того, он отметил, что есть и другие юридические вопросы. Например, связанные с тем, распространяются ли санкции о полетах на подданого Великобритании.

Андрей Якунин — сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина, у него есть британское и российское гражданство. Его задержали 17 октября 2022 года по обвинению в нарушении закона о санкциях, который запрещает россиянам использовать летательные аппараты над территорией Норвегии. Окружной и апелляционный суды оправдали господина Якунина.

Леонид Уварчев

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