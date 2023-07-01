Зеленский: перед саммитом НАТО мы должны показать результаты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причиной замедления украинских войск в контрнаступлении стали проливные дожди. По его словам, Киев хочет показать результаты до саммита НАТО, который стартует в Вильнюсе 11 июля.

«До саммита мы должны показать результаты, но каждый километр стоит жизни»,— сказал господин Зеленский испанским журналистам. Слова приводит телерадиокомпания RTVE.

Президент Украины заявил, что «некоторые процессы замедлили» проливные дожди, которые продолжаются очень долго. Также он призвал к ускорению поставок военной помощи. По его словам, при операциях украинской армии осенью военные рассчитывали на «определенные вещи», но артиллерия пришла с опозданием. «Мы остановились, потому что не могли двигаться дальше. Двигаться вперед означало терять людей, а у нас не было артиллерии»,— добавил он. Господин Зеленский объяснил, что «быстрые вещи не всегда безопасны», поэтому он выбирает более медленные варианты наступления для сохранения большего числа жизней.

Украинские войска, по информации Минобороны РФ, начали широкомасштабное контрнаступление 4 июня. Господин Зеленский ранее говорил, что украинская армия двигается «медленнее, чем хотелось бы». По информации американских СМИ, в администрации США говорят о медленном «изначальном прогрессе» и об «отставании от графика».

Подробнее о темпах контрнаступления — в материале «Ъ» «Тихо едут, где-то будут».

Леонид Уварчев