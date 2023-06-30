Президенту Франции не до развлечений

Охватившие на этой неделе Францию массовые беспорядки вынудили правительство республики пойти на ряд довольно решительных мер. В «опасных районах» отменили развлекательные мероприятия, а по ночам перестал ходить общественный транспорт. В некоторых коммунах накануне начал действовать комендантский час. Однако в целом президент Эмманюэль Макрон решил придерживаться своей обычной тактики — дождаться, пока требования протестующих не будут окончательно скомпрометированы их собственным поведением. С подробностями — корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баррикады протестующих в Нантере, 29 июня

Фото: Aurelien Morissard / AP Баррикады протестующих в Нантере, 29 июня

Фото: Aurelien Morissard / AP

Движение окраин, выступавшее под лозунгом «Справедливость для Нахеля», совсем скоро об этом лозунге подзабыло, сосредоточившись на грабежах и беспорядках. Молодежь громит парижский Nike Store или ювелирную лавку в центре столицы, супермаркет Lidl в Нанте или банк Credit Mutuel в Безансоне вовсе не ради правосудия. На это намекнул в пятницу Лоран-Франк Льенар, адвокат того самого полицейского, действия которого и спровоцировали крупнейшие в стране с 2005 года беспорядки.

Напомним, что утром 27 июня патруль на мотоциклах остановил для проверки документов Mercedes. От проверки пассажиры и водитель отказались, при этом последний неожиданно нажал на газ. Один из двух полицейских произвел выстрел. Сидевший за рулем житель Нантера — 17-летний Нахель — погиб на месте. После этого и начались беспорядки. Только в ночь на пятницу было задержано 875 человек, пострадали 249 полицейских и жандармов.

Обращаясь к бунтовщикам, Лоран-Франк Льенар напомнил, что его подзащитный, обвиненный в убийстве, находится в парижской тюрьме Санте в ожидании суда. И спросил: «Что вам нужно еще? Вы хотите справедливости или хаоса?»

Вопрос риторический, судя по целям, которые выбирают погромщики. Это общественные здания, которые должны были служить им и их семьям, общественный транспорт, школы, детские сады, рестораны и магазины. Автобусный парк, сожженный в Обервилье (департамент Сена-Сен-Дени), обслуживал те же пригороды, которые вечно жалуются на обездоленность. Создается впечатление, что жители предместий, французы во втором или в третьем поколении, выражают ненависть ко всему, что является признаком, условно говоря, нормальной жизни.

Переведенное на человеческий язык, их послание звучит так: «Мы не хотим вашего общества».

Это проявляется в интеллигентных телевизионных разговорах и заявлениях министров о том, что «нужно успокоить страсти» и «найти общий язык». Как будто бы речь идет не о членах одного и того же общества, гражданах одной и той же страны, горожанах одних и тех же городов, а о какой-то иностранной армии. К тому же эта армия, как с удивлением обнаруживают полицейские, состоит из подростков 14–18 лет, а то и вовсе детей. «Мы не можем драться с ними, как со взрослыми!» — разводят руками полицейские. То есть раскол сейчас прошел не только по давно знакомым, эксплуатируемым правыми и левыми линиям разметки («коренные французы»—потомки иммигрантов; богатые—бедные; города—пригороды), но и по возрастам и поколениям внутри одного квартала, общины, семьи.

Крайне левые политики сейчас пытаются возглавить мятежи окраин. И начинают с того, что оправдывают их. Но, как показывает опыт, бунтари из предместий совершенно не нуждаются в таких предводителях.

Что же касается президента Эмманюэля Макрона, то он в пятницу обратился к французам, потребовав остановить «неоправданное насилие», пообещав ускоренное судебное разбирательство для арестованных погромщиков, выделив полиции подкрепление и даже призвав на помощь родителей, напомнив об их ответственности за поведение бесчинствующих на улицах детей. Заявления прозвучали по итогам чрезвычайного заседания оперативного штаба, ради участия в котором господин Макрон даже сократил свое пребывание в Брюсселе на саммите ЕС.

Властям приходится пока прибегать к самому простому ответу на насилие улиц — ответному полицейскому насилию.

При этом были приняты и ряд других мер. Запрещены развлекательные мероприятия в «опасных зонах» (например, отменены пятничный и субботний концерты Милен Фармер на Stade de France в Сен-Дени), школам предложено (но не приказано) отменить или отложить выпускные. По вечерам кое-где перестает ходить общественный транспорт. В некоторых коммунах накануне начал действовать комендантский час.

Однако в целом власти придерживаются обычной тактики — дождаться, пока требования протестующих не будут окончательно скомпрометированы их собственным поведением. В случае с очередным «восстанием предместий» это происходит прямо на глазах. Бушующие подростки вызывают мало симпатий и только повышают рейтинги правых сил.

Большая часть жителей предместий сейчас, похоже, оплакивает уже не столько убитого подростка, сколько свои обращенные в пепел удобства. Прочее население тоже обеспокоено, но не только тем, что в пригородах жгут автобусы и трамваи. Судя по телевизионным дебатам, среди важнейших вопросов есть и такие: не помешают ли погромы спокойному июлю и августу (во Франции наступает период отпусков), а также триумфальному финишу в Париже очередной велогонки Tour de France.