Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президенту Франции не до развлечений

Эмманюэль Макрон провел заседание оперштаба по борьбе с беспорядками

Охватившие на этой неделе Францию массовые беспорядки вынудили правительство республики пойти на ряд довольно решительных мер. В «опасных районах» отменили развлекательные мероприятия, а по ночам перестал ходить общественный транспорт. В некоторых коммунах накануне начал действовать комендантский час. Однако в целом президент Эмманюэль Макрон решил придерживаться своей обычной тактики — дождаться, пока требования протестующих не будут окончательно скомпрометированы их собственным поведением. С подробностями — корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Баррикады протестующих в Нантере, 29 июня

Баррикады протестующих в Нантере, 29 июня

Фото: Aurelien Morissard / AP

Баррикады протестующих в Нантере, 29 июня

Фото: Aurelien Morissard / AP

Движение окраин, выступавшее под лозунгом «Справедливость для Нахеля», совсем скоро об этом лозунге подзабыло, сосредоточившись на грабежах и беспорядках. Молодежь громит парижский Nike Store или ювелирную лавку в центре столицы, супермаркет Lidl в Нанте или банк Credit Mutuel в Безансоне вовсе не ради правосудия. На это намекнул в пятницу Лоран-Франк Льенар, адвокат того самого полицейского, действия которого и спровоцировали крупнейшие в стране с 2005 года беспорядки.

Напомним, что утром 27 июня патруль на мотоциклах остановил для проверки документов Mercedes. От проверки пассажиры и водитель отказались, при этом последний неожиданно нажал на газ. Один из двух полицейских произвел выстрел. Сидевший за рулем житель Нантера — 17-летний Нахель — погиб на месте. После этого и начались беспорядки. Только в ночь на пятницу было задержано 875 человек, пострадали 249 полицейских и жандармов.

Обращаясь к бунтовщикам, Лоран-Франк Льенар напомнил, что его подзащитный, обвиненный в убийстве, находится в парижской тюрьме Санте в ожидании суда. И спросил: «Что вам нужно еще? Вы хотите справедливости или хаоса?»

Вопрос риторический, судя по целям, которые выбирают погромщики. Это общественные здания, которые должны были служить им и их семьям, общественный транспорт, школы, детские сады, рестораны и магазины. Автобусный парк, сожженный в Обервилье (департамент Сена-Сен-Дени), обслуживал те же пригороды, которые вечно жалуются на обездоленность. Создается впечатление, что жители предместий, французы во втором или в третьем поколении, выражают ненависть ко всему, что является признаком, условно говоря, нормальной жизни.

Переведенное на человеческий язык, их послание звучит так: «Мы не хотим вашего общества».

Это проявляется в интеллигентных телевизионных разговорах и заявлениях министров о том, что «нужно успокоить страсти» и «найти общий язык». Как будто бы речь идет не о членах одного и того же общества, гражданах одной и той же страны, горожанах одних и тех же городов, а о какой-то иностранной армии. К тому же эта армия, как с удивлением обнаруживают полицейские, состоит из подростков 14–18 лет, а то и вовсе детей. «Мы не можем драться с ними, как со взрослыми!» — разводят руками полицейские. То есть раскол сейчас прошел не только по давно знакомым, эксплуатируемым правыми и левыми линиям разметки («коренные французы»—потомки иммигрантов; богатые—бедные; города—пригороды), но и по возрастам и поколениям внутри одного квартала, общины, семьи.

Крайне левые политики сейчас пытаются возглавить мятежи окраин. И начинают с того, что оправдывают их. Но, как показывает опыт, бунтари из предместий совершенно не нуждаются в таких предводителях.

Что же касается президента Эмманюэля Макрона, то он в пятницу обратился к французам, потребовав остановить «неоправданное насилие», пообещав ускоренное судебное разбирательство для арестованных погромщиков, выделив полиции подкрепление и даже призвав на помощь родителей, напомнив об их ответственности за поведение бесчинствующих на улицах детей. Заявления прозвучали по итогам чрезвычайного заседания оперативного штаба, ради участия в котором господин Макрон даже сократил свое пребывание в Брюсселе на саммите ЕС.

Властям приходится пока прибегать к самому простому ответу на насилие улиц — ответному полицейскому насилию.

При этом были приняты и ряд других мер. Запрещены развлекательные мероприятия в «опасных зонах» (например, отменены пятничный и субботний концерты Милен Фармер на Stade de France в Сен-Дени), школам предложено (но не приказано) отменить или отложить выпускные. По вечерам кое-где перестает ходить общественный транспорт. В некоторых коммунах накануне начал действовать комендантский час.

Однако в целом власти придерживаются обычной тактики — дождаться, пока требования протестующих не будут окончательно скомпрометированы их собственным поведением. В случае с очередным «восстанием предместий» это происходит прямо на глазах. Бушующие подростки вызывают мало симпатий и только повышают рейтинги правых сил.

Большая часть жителей предместий сейчас, похоже, оплакивает уже не столько убитого подростка, сколько свои обращенные в пепел удобства. Прочее население тоже обеспокоено, но не только тем, что в пригородах жгут автобусы и трамваи. Судя по телевизионным дебатам, среди важнейших вопросов есть и такие: не помешают ли погромы спокойному июлю и августу (во Франции наступает период отпусков), а также триумфальному финишу в Париже очередной велогонки Tour de France.

Фотогалерея

Уличные беспорядки во Франции

Предыдущая фотография
В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

Фото: Christophe Ena / AP

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Фото: Lionel Bonaventure / AFP

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Фото: Christophe Ena / AP

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Последствия беспорядков в Нантере

Последствия беспорядков в Нантере

Фото: Reuters / Antony Paone

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстрация в Нантере

Демонстрация в Нантере

Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Фото: Christophe Ena / AP

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Фото: Christophe Ena / AP

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

Фото: Christophe Ena / AP

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

Фото: Christophe Ena / AP

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Фото: Michel Spingler / AP

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Фото: Lou Benoist / AFP / East News

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Фото: Lewis Joly / AP

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

Фото: Michel Euler / AP

Следующая фотография
1 / 19

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

Фото: Christophe Ena / AP

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Фото: Lionel Bonaventure / AFP

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Фото: Christophe Ena / AP

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Последствия беспорядков в Нантере

Фото: Reuters / Antony Paone

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстрация в Нантере

Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Фото: Christophe Ena / AP

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Фото: Christophe Ena / AP

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

Фото: Christophe Ena / AP

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

Фото: Christophe Ena / AP

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Фото: Michel Spingler / AP

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Фото: Lou Benoist / AFP / East News

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Фото: Lewis Joly / AP

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

Фото: Michel Euler / AP

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...