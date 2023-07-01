Число задержанных во Франции увеличилось до 471 человека

Французские правоохранительные органы задержали с начала беспорядков в пятницу, 30 июня, 471 человека, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен BFMTV. Ранее было известно о 270 арестах. Прошлой ночью было задержано 917 человек, их средний возраст составил 17 лет.

Десятки человек задержаны в Марселе. Глава города Бенуа Пайан просил федеральные власти подкрепления из-за грабежей и столкновений. Французские СМИ сообщают о многочисленных фактах мародерства и столкновений в ряде городов.

Протесты во Франции начались 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля во время проверки документов. Только в ночь на пятницу пострадали 249 полицейских и жандармов. В «опасных районах» отменили развлекательные мероприятия, по ночам перестал ходить общественный транспорт. В некоторых коммунах начал действовать комендантский час.

Подробнее о беспорядках — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Леонид Уварчев